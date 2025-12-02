台鐵「汐科車站」遭批全台最爛！通勤族轟：雨天候車如地獄

▲汐科車站設計不良，惹怒不少通勤族。（圖／維基百科）

大台北地區通勤人口龐大，台鐵捷運化後吸引大量民眾搭乘通勤列車。不過，位於新北市汐止區的台鐵汐科車站卻長期遭批設計不良，近日有通勤族在社群平台發文，抱怨汐科站人潮擁擠、月台狹小，直言是「白痴車站」，直指上下班通勤極度不便，甚至影響是否選擇在該區上班，引發大批網友共鳴。

一名網友在Threads上抱怨台鐵汐科站，直言站體狹長、人流壅塞，並怒批「白痴車站，以後找工作一定第一個封鎖汐科和內科」，引起不少通勤族共鳴，形容每天搭車都像「地獄般的折磨」。

不少人分享自身經驗指出，「那條長到不行的上坡通道，到底是哪個低能傻憨糖豆人想出來的東西」、「汐科月台超級小……但人潮超多，在那邊上班三個月每天都好不想去，後來真的直接離職」、「南北出入口都超遠，上下班消耗體力又累，然後下個雨，整個月台都濕濕的，增加危險度」。

也有網友表示，「這站真的很可悲，用簡易站的規格應付大站的人流」、「上下班通勤動線長達600公尺，像是被迫走迷宮」、「雨天時還得撐傘等車，風大傘還會壞掉」。根據網友說法，夏天曝曬、冬天濕冷，加上通道狹窄擁擠，讓不少人形容「每個人臉都超臭」、「只想趕快離開這個車站」。

實際上，汐科站原本被定位為簡易通勤車站，受限地形與建築條件，月台最窄處僅1公尺。該站平均每日旅運量達2萬3千人，卻仍使用簡易結構，空間不足無法設置月台門，造成候車乘客與列車距離過近，增加安全風險。

對於車站設計問題，交通部鐵道局早已規劃改善工程，原於2023年11月15日開工，計畫增設中段出口以優化通勤動線。不過工程於2024年9月11日因故終止契約，後於同年3月7日重新開工，目前預定將於2026年10月底竣工啟用。交通部長陳世凱表示，將「如期如質」完成汐科站整建作業，盼有效紓解人流壓力，改善通勤族通勤品質。

