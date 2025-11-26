雲嘉南分署「職涯門診」免費陪跑　助民眾找回自信與工作定錨點

▲雲嘉南分署推動「職涯門診」服務，協助民眾釐清方向、強化求職準備。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

轉職卡關、待業焦慮、對未來迷茫，這些問題在雲嘉南地區都有一帖「免費處方」，勞動部雲嘉南分署每年透過轄下就業中心辦理就業促進課程，提供小團體或一對一「職涯門診諮詢」，協助民眾釐清個人特質、探索興趣與累積的經驗，再陪伴建立可行的職涯策略，不僅提升求職準備度，也加速就業腳步，幫助學員精準找到屬於自己的職涯定錨點。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，職涯門診分為「兩人以上小團體」與「一對一深度諮詢」兩種模式，不會強迫設定職缺，而是讓學員透過分享求學歷程、工作軌跡或完成目標的過往經驗，讓講師協助分析能力特質，再整合成可行的職涯方向。如果民眾屬於害羞、內斂的「I型性格」，或需要更深層的探索，個別諮詢也能提供即時回饋，並依照不同職涯輪廓介紹適配的職業類型。

像畢業於航空工程系的「小昀」，曾任工程師，卻因缺乏成就感而離職。他透過個別深度諮詢重建自我認識，將不安與短板轉化成可行的行動策略，並依照諮詢師建議訂出三項成長目標、調整生活節奏，逐步從過去「高挑戰、低穩定」的職涯慣性，轉向更踏實的「穩中求變」路線，最終以全新心境重返航空產業。

另一位學員「宜佳」則是一名協助企業與個人打造風格魅力的「衣療師」，因創業初期不穩定而陷入財務壓力。她參與小團體課程與個別諮詢後，重新梳理焦慮根源、找回專業價值，並逐步擬定經營策略。如今不只獲得大型品牌合作機會，也打造個人網站、經營社群，以數據追蹤進展，讓原本抽象的創業夢一步步落實。

劉邦棟強調，職涯門診不只是找工作，更是協助民眾重新梳理人生方向、獲得心靈安定的過程。透過真實陪伴與循序探索，讓每位參與者都能更踏實地邁向理想。民眾若想進一步了解就業促進課程，可至雲嘉南分署網站查詢課程行事曆，或電洽 06-6985945 轉 1452 由專人服務。