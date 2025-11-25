　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／馬祖傳工程弊案！連江縣前秘書長涉包庇妻舅　遭搜索偵訊

▲▼台北地檢署,地檢署外觀,地檢署,受理申告,招牌LOGO 。（圖／記者何雨忠攝）

▲北檢指揮廉政署兵分6路偵辦連江縣前秘書長涉嫌貪污案件。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

連江縣張姓前秘書長的妻舅涉嫌借牌取得縣府標案後，在履約過程違規恐遭裁罰，疑似找位居要職的張姓前秘書長出手解圍，事後張與妻子的帳戶又出現數10萬元可疑金流，涉嫌違反《貪污治罪條例》、《政府採購法》等罪，台北地檢署25日指揮廉政署兵分6路到台北、馬祖進行搜索，並約談張男、張妻等5名涉案人到案。

據了解，張姓秘書長日前才退休，他的蕭姓妻舅在台北經營都市計畫公司，2020年間借牌取得連江縣政府的1個都市計畫通盤檢討採購案，標案金額將近2千萬元，但在2021年履約期間，被縣府公務員發現疑有延遲等違規事項，張男得知後，疑似要求部屬暫不裁罰。

檢廉獲報，張男疑似在技術性護航妻舅免去裁罰危機後，妻子戶頭多了數10萬元來自妻舅的匯款，之後在2023年間，張男擔任連江縣環境景觀總顧問服務計畫案評委會召集人，疑似明知蕭姓妻舅這次用另間公司名義參與投標，卻未迴避，讓蕭男以400萬元得標。

北檢檢察官黃琬珺25日指揮廉政署搭機到連江帶回張前秘書長夫妻，並前往蕭姓妻舅等人住處與借牌公司共6個地點進行搜索，同步向連江縣政府調取相關卷證，釐清全案是否涉及不違背職務行收賄、圖利等罪嫌。

11/23 全台詐欺最新數據

快訊／馬祖傳工程弊案！連江縣前秘書長涉包庇妻舅　遭搜索偵訊

