總預算審查持續空轉！生育給付、TPASS恐受影響　政院喊話立院速審

▲行政院發言人李慧芝出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

115年度中央總預算送立院後，至今遲遲未付委審查。行政院發言人李慧芝今（4日）在院會後記者會說，TPASS 2.0、藥物韌性整備計畫、蘇澳溪分洪治水計劃甚至每胎10萬的生育給付等預算，都在明年度的總預算中，「總預算裡面的每分錢都跟國人生活、照顧國人民生利益攸關，希望立法院儘速審議總預算」。

關於明年度中央政府總預算部分，李慧芝指出，不只是TPASS 2.0，藥物韌性整備計畫的預算、蘇澳溪分洪治水計劃，也都在明年中央政府總預算中。另外，過去宣布生育給付每胎補助到10萬元的部分，也都是在明年度中央政府總預算中，如果費用沒辦法如期上路的話，會影響到明年十多萬新生兒家庭。

李慧芝說，TPASS 2.0影響到通勤族是每個月平均98.2萬人次，最大宗是北北基桃生活圈，影響範圍非常廣泛，政院要再次強調，希望立法院可以儘速審議中央政府總預算，才可以讓一切政策如期上路。李強調，總預算裡面的每分錢都跟國人生活、照顧國人民生利益攸關，希望立法院儘速審議總預算。

交通部次長陳彥伯補充，TPASS上路以來平均每月98.2萬人次常態使用公共運輸，嚴格來講，這個政策的推動有近100萬人次，TPASS政策有助於振興公共運輸市場、減輕民眾通勤通學的交通負擔，交通部會持續跟立法院爭取相關預算。

衛福部長石崇良說，藥物韌性整備計畫對於國內藥品供應的穩定非常重要，目前國內大概有30家原料藥廠、144家製藥廠，但從統計來看，用國產原料藥的比例只有16.8%，同時，必要藥品中大概64%都是仰賴進口，供藥韌性相當脆弱，所以才會提出這個計劃，希望利用4年240億的預算，挹注在國內的原料藥廠、學名藥廠，提升自製能力，希望能增加至少50項藥品的自製能力，希望立法院儘速審查預算，盡快啟動這項攸關民眾用藥的計畫。