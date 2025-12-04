　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳藍委施壓警方跟詐團道歉　她點名：為何「選民服務」都跟詐團有關？

▲▼國民黨立委林思銘受訪。（圖／記者陳煥丞攝）

▲國民黨立委林思銘。（圖／記者陳煥丞攝）

記者杜冠霖／台北報導

主打黃金買賣的知名金業公司「聖石金業」近日因涉嫌利用投資黃金的方式詐騙上千投資人。董事長邱嬿妤在內的30人被拘提，邱嬿妤被控違反銀行法重罪，昨5百萬交保。卻傳出該公司先前曾委由藍委林思銘出面協調，要求警方為「烏龍阻詐」公開致歉。林思銘今（4日）受訪則否認稱，他不清楚。時代力量黨主席王婉諭批評，「立委施壓警方跟詐騙集團道歉」。聽起來很扯，但這故事卻在台灣真實發生。林思銘前陣子才被爆協助涉案的太子集團中國籍幹部入境，為什麼這次的「選民服務」，又牽扯到詐騙集團？

今年3月，一位陳姓婦人，在標榜「高檔黃金買賣」的「聖石金業」業務陪同下，到銀行準備轉帳28萬元。行員覺得不太對勁，立刻報警。警方到場後，認定是詐騙，事後把這起案件寫成反詐騙案例，提醒民眾要小心。而聖石金業不只發律師函嗆告，還要求警方公開道歉。最後，新北市警方被迫撤下新聞、發出道歉聲明，甚至還對執勤員警進行懲處。

而今傳出，警方道歉關鍵，正式藍委林思銘居中協調，對此，林思銘辦公室回應，林思銘對此案件毫無所悉，也絕無如媒體報導，要求警方道歉情事，若有辦公室同仁涉入不法，要求相關單位依法究責嚴辦，林思銘絕不護短。林思銘今受訪時則表示，不曉得那個內容。再被問到是否記得三月發生的事？林思銘回應指出，他個人不記得，狀況也還不清楚，要回辦公室了解一下。

對此，王婉諭批評，誰也沒想到，做賊的卻喊抓賊。而根據媒體報導，能讓警方低頭的關鍵，就是「立委」介入協調。這位立委，疑似就是林思銘。經過檢警數個月的偵辦，近期才終於真相大白：聖石金業捲入重大違法吸金案，涉嫌詐騙上千名投資人，不法所得高達10億。包含董事長在內的主嫌，近日全數被北檢拘提。

王婉諭指出，事實證明：警察是對的。但在立委的介入下，對的人卻要向錯的人低頭道歉。前陣子林思銘被爆出以接受陳情為由，協助涉案的太子集團中國籍幹部入境。為什麼這次的「選民服務」，又牽扯到詐騙集團？

王婉諭質疑，請問林思銘，辦公室是否介入協調？甚至向警方施壓，要求道歉、要求懲處？這是你必須跟台灣人民解釋清楚的問題。警方依法執行勤務，卻還要被懲處、被迫道歉。這種政治人物介入執法、護航詐團的案例，就是台灣打詐最大的阻礙之一。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

