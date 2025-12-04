　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍白宜蘭三路競逐！　吳宗憲：「我渾身是黨」若獲提名必戰到底

▲▼立法院國民黨團召開「面對非洲豬瘟：闢謠+提問」記者會，首席副書記長林沛祥、立委吳宗憲、牛煦庭出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨立委吳宗憲有意爭取黨內提名2026宜蘭縣長選舉。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

民眾黨3日徵召前立委陳琬惠參選宜蘭縣長，對於國民黨立委吳宗憲也有意爭取提名。吳宗憲今（4日）表示，他完全尊重黨中央安排，「如果最後男主角不是我，我也會尊重，也會輔選」，但若最後是他出戰，「我渾身是黨，我一定戰到底」，並且努力讓國民黨在2028重新執政。

明年的宜蘭縣長選舉，民進黨已提名律師林國漳參選，民眾黨則徵召陳琬惠參選，而國民黨方面，吳宗憲已多次表態；在地方，則有宜蘭縣議會議長張勝德掛看板宣布參選。

吳宗憲及白委張啓楷今接受媒體人蘭萱網路節目專訪，被問到藍白未來如何合作，張啓楷表示，昨天是藍白整合跨出的第一步，絕對不是向外界說的分裂的開始；吳宗憲也說，兩黨都有自己的主體性，沒有誰是誰的小弟，民進黨不要胡說八道。

對於藍白現在有3位參選人，吳宗憲表示，黨中央未來可能先找大家協調，談不好，就是走民調、初選，但他都沒有跟黨中央談這些，因為覺得自己是當事者，他不希望外界認為他現在在黨中央工作，就近水樓台，他絕對尊重黨中央安排，而黨中央也沒有像外界質疑的，直接指定他，絕對沒有。

蘭萱問到，吳宗憲到底跟宜蘭有什麼關聯？吳宗憲說，他從很以前就很喜歡宜蘭，他放假都會帶著妻小去宜蘭，當選立委後，他就直接選擇宜蘭作為他的責任區，不到一年時間他已經處理很多多年無法處理的事情，「我把自己當區域立委，為這塊土地做事」。

吳宗憲提到，賴清德曾說過，沒辦法選擇出生，但是可以選擇哪裡奮鬥，「我願意為那塊土地奮鬥」，三權分立，他三權都做過，也在六都做過局長，因此他希望帶給宜蘭不一樣的東西，讓大家知道宜蘭不只能當農業縣，也不是台北後花園，希望以後可以保有原始樣貌，但又有新的樣貌。

談到對宜蘭的願景，吳宗憲說，首先一定是要解決交通的問題，而他心裡也有些構想，都是長期的，未來對於宜蘭可能需要10年、20年、30年的願景，像是上海在1950年對於城市就有百年的規劃，台灣也應該來做。

吳宗憲再強調，黨中央目前的遊戲規則他都不會過問，不管最終黨中央做出任何決定，他一定會接受，「如果最後男主角不是我，我也會尊重，也會輔選」，但若最後是他出戰，「我渾身是黨，我一定戰到底」，並且努力讓國民黨在2028重新執政。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
548 3 4855 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
槍手闖游泳學校要殺小兄妹！市民全不知　台中警扯：有發新聞稿
私會明日花綺羅細節曝！　韓偶像遭討天價賠償：毀了我的人生
2026年不用再補班！　3天以上連假「有9個」一次看
快訊／中職2026賽程出爐！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「台智光」案北市遭求償近5千萬　蔣萬安：一定會提上訴

朱立倫卸任後與谷立言會晤　AIT：期待持續與台灣各政黨領袖合作

財劃法覆議案明表決　綠訴求卓揆報告不成、藍白揚言否決

日台交流協會長：國際貿易體系日益緊張　有人試圖以武力單方改變現狀

翁曉玲修法遭指「貪污除罪」　藍轟綠雙標：綠委、法務部也提案

年改走回頭路？停砍年金最快下周三讀　卓榮泰：一切都很困難、再加油

統促黨兩度邀日黑幫來台　刑事局：隨時掌握黑幫活動、毒品走私

藍白宜蘭三路競逐！　吳宗憲：「我渾身是黨」若獲提名必戰到底

藍白剛封殺1.25兆國防預算　中共解放軍本周「破100艘船艦」出海

傳藍委施壓警方跟詐團道歉　她點名：為何「選民服務」都跟詐團有關？

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

川普「偷打瞌睡」畫面曝！　主持內閣會議頻頻閉眼癱坐

依依樂觀曝從未想過「納豆不會康復」！　不嫌棄「摸他排泄物」：只要他在就好

「台智光」案北市遭求償近5千萬　蔣萬安：一定會提上訴

朱立倫卸任後與谷立言會晤　AIT：期待持續與台灣各政黨領袖合作

財劃法覆議案明表決　綠訴求卓揆報告不成、藍白揚言否決

日台交流協會長：國際貿易體系日益緊張　有人試圖以武力單方改變現狀

翁曉玲修法遭指「貪污除罪」　藍轟綠雙標：綠委、法務部也提案

年改走回頭路？停砍年金最快下周三讀　卓榮泰：一切都很困難、再加油

統促黨兩度邀日黑幫來台　刑事局：隨時掌握黑幫活動、毒品走私

藍白宜蘭三路競逐！　吳宗憲：「我渾身是黨」若獲提名必戰到底

藍白剛封殺1.25兆國防預算　中共解放軍本周「破100艘船艦」出海

傳藍委施壓警方跟詐團道歉　她點名：為何「選民服務」都跟詐團有關？

「台智光」案北市遭求償近5千萬　蔣萬安：一定會提上訴

年輕人愛上「1手機配件」10年前超夯！一票笑：流行果然會循環

黏人球蟒「不甘寂寞」鑽媽媽被窩！　慢速移動上床要一起睡

青年買房壓力大？預算2千萬內成主流　政策成關鍵助力之一

高市早苗「理解尊重」《中日聯合聲明》　陸：能準確完整重申所述內容？

買老屋遇售後回租「無法瑕疵擔保」！苦主曝1狀況：沒有辦法了

學生超多拿！「長輩掀蓋手機殼」爆流行　大票人超愛：手機摔不壞

槍手闖泳池要殺小兄妹！市民全不知　台中警瞎扯「有發新聞稿」

捲88會館案！警政署高官又涉恐嚇　嗆餐廳闆娘「我刑事的」遭起訴

低成本獵殺1600公里外目標！　中國測試龍M9自殺式巡飛無人機

【包包掉衝鋒槍？！】黑輪攤全場傻住「凍結5秒」 平頭男操作嚇壞眾人

政治熱門新聞

國民黨智庫大換血　陳冲、李鴻源確定接任副董

「小草女神」宣布選議員！　網讚人如其名：咪咪說的都對

高市早苗理解尊重中國立場　矢板明夫：外交魔法咒語

爆「2026、2028有8人要被抓」　郭正亮：縣市長、立委都有

賴清德：中國經濟非常不好　習近平不該擴張領土！應把人民顧好

國民黨新人事！連勝武接KMT studio召集人　萬美玲任婦女部主任

初選民調賴瑞隆看好度41.3%排第一

藍側翼瘋傳「高市早苗承認台灣屬於中國」　綠還原原話打臉

翁曉玲提案「貪污5萬不罰」　法界轟天兵、以後公務員都收賄49999

嗆給中共執政遭廢居留！中配火速離職華碩

賴清德《紐時》提「侵台時間」8字原則　支持台積電到美日歐

分析國民黨2026布局「這2都很複雜」　學者：民進黨已兵臨城下

柯文哲喊搜索賴清德家　周玉蔻：只會搜到累積超過1億的捐款收據

快訊／民進黨新任發言人出爐　3人為備戰2026大選辭黨職

更多熱門

相關新聞

傳藍委施壓警方跟詐團道歉　她點名：為何「選民服務」都跟詐團有關？

傳藍委施壓警方跟詐團道歉　她點名：為何「選民服務」都跟詐團有關？

主打黃金買賣的知名金業公司「聖石金業」近日因涉嫌利用投資黃金的方式詐騙上千投資人。董事長邱嬿妤在內的30人被拘提，邱嬿妤被控違反銀行法重罪，昨5百萬交保。卻傳出該公司先前曾委由藍委林思銘出面協調，要求警方為「烏龍阻詐」公開致歉。林思銘今（4日）受訪則否認稱，他不清楚。時代力量黨主席王婉諭批評，「立委施壓警方跟詐騙集團道歉」。聽起來很扯，但這故事卻在台灣真實發生。林思銘前陣子才被爆協助涉案的太子集團中國籍幹部入境，為什麼這次的「選民服務」，又牽扯到詐騙集團？

何時請辭副市長投入初選？　李四川：不會那麼早走

何時請辭副市長投入初選？　李四川：不會那麼早走

李四川選新北達共識？　蔣萬安笑：心有靈犀

李四川選新北達共識？　蔣萬安笑：心有靈犀

藍委拋詐騙、性侵「增設鞭刑」　鄭運鵬反對：新加坡治安是靠教育

藍委拋詐騙、性侵「增設鞭刑」　鄭運鵬反對：新加坡治安是靠教育

黃國昌對學生喊「普丁當然是獨裁者」　民進黨團超酸

黃國昌對學生喊「普丁當然是獨裁者」　民進黨團超酸

關鍵字：

藍白2026宜蘭縣長吳宗憲國民黨

讀者迴響

熱門新聞

驗出大腸癌第三期！醫見他「1症狀」嘆：忽略太久了

國一南下凌晨嚴重車禍！傷亡不明

男殺妻家3人判死　律師轟一審審判長

高雄女「打高爾夫」混入頂流社交圈　吸金20億潛逃

快訊／9-10月統一發票誕生11名千萬富翁　有人花64元買食物中獎

台中第3間Costco落腳台中精機舊廠

20多家倒光！網紅手搖飲「官方FB也刪了」　網嘆超慘

韓國軍人「帥到台灣」吸250萬人　本尊嚇到

濱崎步哭了！御用美容師揭上海演唱內幕：她低頭請求

陸劇男神漲粉170萬！合作「小章子怡」梳化時間比她長

1招「最快知道情侶合不合」　苦主秒分手：真的太準

宜蘭挖出疑似「超巨大古沉船」畫面曝光

婚宴包3600！新人嗆「妳包太少」一桌3萬起跳　全場噴

坑百位上流人士騙走20億　美魔女長相曝光

濱崎步御用美容師反擊　打臉「0人開唱假消息」

更多

最夯影音

更多
許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！
陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面