藍白宜蘭三路競逐！　吳宗憲：「我渾身是黨」若獲提名必戰到底

▲國民黨立委吳宗憲有意爭取黨內提名2026宜蘭縣長選舉。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

民眾黨3日徵召前立委陳琬惠參選宜蘭縣長，對於國民黨立委吳宗憲也有意爭取提名。吳宗憲今（4日）表示，他完全尊重黨中央安排，「如果最後男主角不是我，我也會尊重，也會輔選」，但若最後是他出戰，「我渾身是黨，我一定戰到底」，並且努力讓國民黨在2028重新執政。

明年的宜蘭縣長選舉，民進黨已提名律師林國漳參選，民眾黨則徵召陳琬惠參選，而國民黨方面，吳宗憲已多次表態；在地方，則有宜蘭縣議會議長張勝德掛看板宣布參選。

吳宗憲及白委張啓楷今接受媒體人蘭萱網路節目專訪，被問到藍白未來如何合作，張啓楷表示，昨天是藍白整合跨出的第一步，絕對不是向外界說的分裂的開始；吳宗憲也說，兩黨都有自己的主體性，沒有誰是誰的小弟，民進黨不要胡說八道。

對於藍白現在有3位參選人，吳宗憲表示，黨中央未來可能先找大家協調，談不好，就是走民調、初選，但他都沒有跟黨中央談這些，因為覺得自己是當事者，他不希望外界認為他現在在黨中央工作，就近水樓台，他絕對尊重黨中央安排，而黨中央也沒有像外界質疑的，直接指定他，絕對沒有。

蘭萱問到，吳宗憲到底跟宜蘭有什麼關聯？吳宗憲說，他從很以前就很喜歡宜蘭，他放假都會帶著妻小去宜蘭，當選立委後，他就直接選擇宜蘭作為他的責任區，不到一年時間他已經處理很多多年無法處理的事情，「我把自己當區域立委，為這塊土地做事」。

吳宗憲提到，賴清德曾說過，沒辦法選擇出生，但是可以選擇哪裡奮鬥，「我願意為那塊土地奮鬥」，三權分立，他三權都做過，也在六都做過局長，因此他希望帶給宜蘭不一樣的東西，讓大家知道宜蘭不只能當農業縣，也不是台北後花園，希望以後可以保有原始樣貌，但又有新的樣貌。

談到對宜蘭的願景，吳宗憲說，首先一定是要解決交通的問題，而他心裡也有些構想，都是長期的，未來對於宜蘭可能需要10年、20年、30年的願景，像是上海在1950年對於城市就有百年的規劃，台灣也應該來做。

吳宗憲再強調，黨中央目前的遊戲規則他都不會過問，不管最終黨中央做出任何決定，他一定會接受，「如果最後男主角不是我，我也會尊重，也會輔選」，但若最後是他出戰，「我渾身是黨，我一定戰到底」，並且努力讓國民黨在2028重新執政。