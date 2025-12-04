　
政治

總預算終於付委！陳其邁喊「高雄建設不能停」：盼議會加速審查

▲▼高雄市議會審明年度總預算爆衝突！藍議員控遭綠隨扈攻擊喊告。（圖／記者賴文萱攝）

▲高雄市議會審明年度高雄市總預算。（資料照／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市議會總預算案今日正式完成交付審查，高雄市長陳其邁喊話，高雄的建設不能停，希望議會能夠盡速審查。國民黨團則強調，預算交付審查只是開始，接下來各委員會的審查，才是議員真正深入檢視市政問題的時刻，市府若希望預算能順利過關，唯有展現誠意、尊重監督，公開透明地提供所有資訊，市政建設才能順利推動。

高雄市議會上月進行高雄市府交付115年度總預算及預算交付審查等議程，但國民黨不滿陳其邁在報告預算後離席，在預算交付階段上前霸佔主席台，藍綠爆發拉扯衝突，場面一度混亂，也讓明年度總預算案交付停擺。

在歷經兩次政黨協商後，高雄市議會總預算案今日正式完成交付審查，國民黨團強調，已成功爭取市府同意於12月10日下午至議會針對近期頻傳的環境爭議進行專案報告。

對此，陳其邁受訪時特別感謝議會能夠順利付委預算的審查，因為裡頭包括很多市府的重大建設，或者是社會福利，以及相關公共服務，尤其像輕軌，或者是公園、道路等，這些預算都是市府非常多的基礎建設所需要的經費。

▲▼高雄市議會審明年度總預算爆衝突！藍議員控遭綠隨扈攻擊喊告。（圖／記者賴文萱攝）

▲高雄市議會審明年度總預算，藍綠一度爆發衝突。（資料照／記者賴文萱攝）

陳其邁也喊話，希望議會能夠盡速地來進行審查，如果有需要做說明的部分，市府十分地樂意配合。他提到，高雄正處在城市轉型跟產業轉型的關鍵時期，希望一些重大的交通、經濟的建設計畫，也能夠獲得議會的支持。

他強調，高雄新興的計畫是一定要通過議會的審議，預算才可以動支，高雄的建設不能停，也希望議會能夠加速地來審查預算，讓府會合作，高雄更進步。

高雄市議會國民黨黨團總召黃香菽重申，先前的強烈行動並非意在杯葛，而是為了捍衛市民有知道真相的權益，黃總召同時嚴正要求市府官員，在接下來的預算審查中應態度謙卑，資料提供更不得有「藍綠雙標」。

國民黨團指出，市府近期面對環境議題連環爆，處理荒腔走板，加上部分局處首長在議事廳內對議員咆哮、甚至動用行政資源攻擊民意代表，傲慢態度令民意無法接受。

國民黨團日前才不得不採取強烈行動，凸顯問題嚴重性，在國民黨團的堅持下，市府終於同意，將針對重大環保事件進行專案報告。

國民黨團強調，議員不僅要看緊市民荷包，更要為市民的生存環境把關，這是國民黨堅守的價值。 黃總召也指出，昨日黨團議員質詢時有提到，要求觀光局提供相關數據時，遭市府拒絕提供甚至還有資料給在野黨和執政黨不同的雙重標準，

黃香菽質疑：只是一個明確的數據呈現，到底有什麼不能讓議員監督的？ 黃香菽嚴正要求，為能讓議員能替市民好好審查預算，未來凡是議員職權範圍內的索資，各局處都必須詳細、公平且透明地提供，絕不容許再有隱匿、拒絕或差別待遇的情形發生。

黃香菽最後強調，預算交付審查只是開始，接下來各委員會的審查，才是議員真正深入檢視市政問題的時刻，市府若希望預算能順利過關，唯有展現誠意、尊重監督，公開透明地提供所有資訊，市政建設才能順利推動。

國民黨團重申，每一位議員都是由市民一票一票選出，肩負監督市政的重責大任。議員提出的質詢旨在協助市政進步，並非故意刁難，黃總召呼籲市府各局處首長，面對質詢應保持謙卑態度，雖然部分失言官員事後已向個別議員致歉，但後續審查過程務必謹守分際，尊重議會監督權。

高雄市議會民進黨團表示，115年度高雄市政府總預算能順利交付，是全體議員依據議事規則、回到制度運作下共同促成的結果，而非任何政黨透過佔領主席台或附加政治前提所「換取」的成果。議會依法本就有權要求市府提出專案報告，這是正常監督工具，不應被描繪為某一黨的特殊政績。

民進黨團指出，近期確實有多起環境爭議引發市民關注，市府也已在第一時間啟動調查、裁罰並移送司法，並透過媒體說明與議員質詢持續公開回應。

議會要求市府提供完整、系統性的說明，本來就是監督職權的一部分；能在理性的議事程序中進行專案報告，是所有議員共同爭取的民主機制，而非政黨之間的政治攻防。民進黨團也期待透過專案報告，使整體市政更加透明並持續進步。

12/02 全台詐欺最新數據

ET快訊
AAA頒獎倒數！「場內彩排照」暴雷了
台大爆結核病感染　衛生局：終身有10%機率發病
清大生發文「逼我當鄭捷」　恐嚇罪送辦
瑞幸咖啡爆「台灣2店」籌設中！　經濟部：未申請落地
台鋼雄鷹正式簽下黃子鵬　樂天FA補償方案出爐
林岱安爆去向已定！　統一獅收到回覆：明天最後確定
快訊／台北車站行人天橋死亡案！　警急拉封鎖線
快訊／TWICE宣布大巨蛋加場！　搶票時間點曝光
快訊／叫外送中百萬！　雲端發票中獎清單一次看

內政部為打詐將封鎖小紅書1年　張斯綱批：FB、LINE涉詐幾件？

藍白宜蘭三路競逐！　吳宗憲：「我渾身是膽」若獲提名必戰到底

民眾黨3日徵召前立委陳琬惠參選宜蘭縣長，國民黨立委吳宗憲也有意爭取提名。吳宗憲今（4日）表示，他完全尊重黨中央安排，「如果最後男主角不是我，我也會尊重，也會輔選」，但若最後是他出戰，「我渾身是膽，我一定戰到底」，並且努力讓國民黨在2028重新執政。

傳藍委施壓警方跟詐團道歉　她點名：為何「選民服務」都跟詐團有關？

何時請辭副市長投入初選？　李四川：不會那麼早走

李四川選新北達共識？　蔣萬安笑：心有靈犀

藍委拋詐騙、性侵「增設鞭刑」　鄭運鵬反對：新加坡治安是靠教育

關鍵字：

標籤:高雄預算陳其邁國民黨議會審查環保爭議

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

