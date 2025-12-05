後方2機車追撞　汽車駕駛「被肇事」逆轉免罰

記者黃翊婷／綜合報導

駕駛小清（化名）今年3月間開車行經高雄市小港區一處路口時，右後方2輛機車發生碰撞，他卻被警員認定肇事，因而挨罰3000元。台中高等行政法院法官表示，經查核行車記錄器影像等證據，發現在2輛機車碰撞當下，小清才正要右轉，難認這起事故與小清有關，最終裁定撤銷原處分。

▲2輛機車發生追撞事故，前方的汽車駕駛小清卻無辜「被肇事」。（示意圖／VCG，非本案事故畫面。）

判決書中記載，小清今年3月間開車行經高雄市小港區中山四路與機場路口時，右後方的A機車、B機車發生碰撞，警方獲報到場處理，認為小清有「汽車駕駛人駕駛汽車肇事致人受傷，未依規定處置」的違規行為，因此填單舉發。

小清不滿自己無辜挨罰3000元，決定提出行政訴訟，他強調，車子設有朝後方拍攝的行車記錄器，從影像畫面中可見，A機車開始減速時，後方的B機車沒有減速才會撞上，他只是遵照號誌右轉，跟這起車禍事故無關，更何況當時他的車和機車相距超過3公尺，根本不可能「肇事」。

台中高等行政法院法官檢視相關影像證據之後，發現A機車與B機車發生碰撞時，小清的車尚未跨越至機慢車專用道，而且前方的交通號誌已經轉變為黃燈或直行紅燈，A機車騎士本來就應該放慢車速並暫停於停止線後方，所以難認A機車的暫停行為與小清轉彎有關；至於B機車從後方追撞A機車，則是因為沒有注意車前路況所導致。

法官表示，在A、B機車發生碰撞之前，小清的車仍在原車道上，等到小清準備右轉時，2輛機車已經發生碰撞，由此可見，機車的碰撞難認與小清的駕駛行為有關，既然無法認定小清有肇事行為，他自然也沒有依法留置現場的義務，最終裁定撤銷原處分，全案仍可上訴。