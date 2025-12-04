　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

乘客控國光客運「拒載關門夾腳」　業者力挺駕駛：曾被罵王八蛋

▲▼國光客運,國道客運。（圖／國光客運）

▲國光客運日前發生拒載糾紛。（示意資料圖／國光客運）

記者李姿慧／台北報導

日前國光客運1816路線發生一名乘客被駕駛拒載，雙方發生口角並僵持超過3分鐘，乘客控訴駕駛故意關門夾到他的腳。國光客運今（4日）晚間發聲明，指該駕駛曾被旅客罵「王八蛋」，日前再遇到該乘客遭語言暴力，憂影響安全拒載，客運可拒絕滋事、謾罵危害自己或他人的乘客，國光客運也譴責旅客不當行為。

有民眾在臉書「桃園爆報」PO出影片爆料，指國光客運台北-桃園的1816司機到底有什麼權利拒載，12月2日民生重慶路口，他原本想上1816回桃園，排隊上車時，司機竟離開駕駛座位，且用關門的方式對待排在他前面的年輕人，故意用關車門方式夾年輕人的腳，不讓他上車。大家都花時間在等待回家的車子，為什麼這位司機有這麼大的權利拒絕載客，害她不敢上車。

不過國光客運今晚間發出聲明說明，該起事件發生於12月2日晚上6點16分在台北民生重慶路口，一位乘客欲搭乘國光路線1816路線往桃園的班次，當車輛到站時，駕駛長拒絕一位乘客上車。該乘客113年8月因太晚按下車鈴導致錯過下車的車站引起糾紛，當時駕駛長因被罵王八蛋而與乘客有法律訴訟。

今年12月2日，這位駕駛長開著1816路線又巧遇該位乘客，駕駛長為避免受到該位乘客的言語暴力，影響駕駛安全而拒絕該位乘客登車。

國光客運說明，根據《汽車運輸業管理規則》第57條規定，客運可拒絕有酗酒滋事、謾罵喧鬧等危害自己、他人或騷擾他人之虞者乘車。

國光客運力挺駕駛，譴責任何乘客對駕駛長的言語不當的行為，駕駛長有責任按規定維護乘車秩序，所有乘客也應配合，不應把情緒發洩在駕駛長或其他乘客身上，影響車輛正常營運，如有任何意見，可循既有的申訴方式向客運公司反映，以維護駕駛長和乘客安全與正常的工作環境。

國光客運提醒任何乘客下車前需提前按下車鈴，讓車輛離站牌有足夠的距離安全停車。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

