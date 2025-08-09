「框全場」也不行！摩鐵硬上泥醉酒店妹　水電工付50萬換免囚

▲陶姓水電工將泥醉的酒店小姐帶去摩鐵性侵遭判刑。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名陶姓水電工去年深夜上酒店喝酒狂歡，與坐檯小姐小雪（化名）相談甚歡，最後豪氣喊「全場包下」要帶她去吃宵夜，不料才上車，小雪酒勁一湧全身癱軟，陶男色心大起，沒帶她去吃消夜，反直奔摩鐵，趁她醉得毫無反抗力時上下其手，甚至直接「做完全套」，小雪醒來後氣得怒告性侵，陶男趕緊拿出30萬元和解，法院審理後，依強制性交罪判刑2年、緩刑4年，但需繳20萬元給公庫，共花50萬換得免囚。

判決指出，去年7月25日凌晨，陶男到高雄某酒店消費，跟坐枱的小雪聊得很投緣，他「框」小雪全場帶她外出吃宵夜，結果小雪喝得太醉，兩人一上車就酒勁發作呈現泥醉狀態，陶男見有機有趁，直接把車開去摩鐵，趁小雪無力反抗時，對她性侵得逞，過程中，小雪曾虛弱哀喊「不要，我有老公」，仍遭硬上。離譜的是，陶男連應付的1萬5800元「S費」沒給，隔天小雪酒醒後怒報警驗傷，氣得提告性侵。

被告後陶男才驚覺惹下大麻煩，急忙掏30萬元與小雪私下和解，換來對方原諒。高雄地院審理時，陶男當庭認罪，因他無前科且已賠償，法官依強制性交罪判刑2年、緩刑4年，但附加條件是必須再繳20萬元給公庫、並完成120小時義務勞務，全案可上訴。