小紅書「騙子集散地」陸媒也點頭　假貨禁藥都賣

▲台灣封鎖小紅書一年。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

台灣內政部決定因資安不合格及涉及詐騙案件，對中國社群平台小紅書祭出一年網路封鎖令。這一舉措在中國引發廣泛討論，有網友力挺也有人諷刺。小紅書近年詐騙、消費糾紛頻傳，其實陸媒早就報導過，還稱小紅書是「騙子集散地」。

台灣內政部宣布，因小紅書資安檢測未過關，且近兩年涉及超過1700件詐騙案件，決定即日起對小紅書停止網路解析並限制接取一年。這項命令一出，立刻登上中國社群微博熱搜，有人大讚「封得好」，也有人質疑台灣是否不夠自信，反應明顯分歧。

事實上，小紅書平台內部詐騙問題由來已久。中國媒體多次報導該平台淪為「騙子集散地」，不只一般帳戶，連經過認證、擁有藍V標的企業專號都曾涉及詐騙。像今年三月，鄭州一名冒姓男子就因在小紅書找論文諮詢，損失了7500元人民幣，最後才發現錢匯入黑戶；北京廣播電視台新媒體「北京時間」去年10月也曾指小紅書上的虛假商品騙局，涉及高級葡萄酒騙局、違禁減肥藥、旅遊詐騙等多領域。

小紅書雖公布反詐成效，聲稱已查封數百萬違規帳號，卻也坦言九成以上詐騙會把用戶引導到站外，導致難以追蹤。律師李興興認為，平台在認證及審核上仍有責任。北京及河南等多地媒體都指出，小紅書上的假「種草」、消費騙局、殺豬盤等亂象不斷，投訴量連年增加，形象大打折扣。