療癒「水豚君」快閃華山紀念店　「萌蛙匹克」現身台隆手創南港店

▲華山1914文創園區即日起舉辦「水豚君20週年紀念快閃店」。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）



記者游瓊華／台中報導

歡慶日本人氣療癒角色「水豚君（KAPIBARASAN）」誕生20週年，華山1914文創園區即日起舉辦「水豚君20週年紀念快閃店」，不僅免費入場，以及設置主題造景拍照區、還有打卡互動拿好禮；此外，另一人氣IP「萌蛙匹克」快閃第三彈來到台隆手創館LaLaport南港旗艦店，最新一季的萌蛙周邊入手價100元起。

[廣告]請繼續往下閱讀...

主辦單位指出，從2005年誕生至今「水豚君」以溫暖、慢活形象療癒無數粉絲。這場20週年紀念展不僅是慶典，更是一場與粉絲之間情感的串聯與感謝，誠摯邀請所有水豚迷及親子家庭共襄盛舉。

▲另一個讓消費者尖叫的還有萌蛙匹克，即日起獨家快閃台隆手創南港店。（圖／記者游瓊華翻攝）



水豚君快閃店業者表示，「水豚君20週年紀念快閃店」即日起到8月31日，為紀念20週年，官方特別推出全新角色「閃閃君」，以頭頂閃亮星星為特徵，象徵療癒、祝福與閃閃發光的每一天；現場更首次販售20週年紀念新品，包含絨毛、公仔、文具雜貨等，皆為展場限定。

此外，HANDS南港店則有萌蛙匹克快閃獨家品牌，滿額贈陶瓷杯墊只送不賣；還有超人氣台灣限定拍貼機萌蛙匹克最新氣球&祭典主題相框全新登場，單次拍攝100元。