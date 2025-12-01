福建水庫大壩鋼筋只用「點焊」　監理人員遭爆被招待「女陪侍」徹夜狂歡

▲福建永安水庫大壩工程遭疑偷工減料，監工人員還被招待歡場作樂。（圖／翻攝新民週刊，下同）

記者魏有德／綜合報導

福建永安抽水蓄能電站下水庫大壩工程爆出重大偷工減料疑雲，包括鋼筋「點焊」、樁體縮水、監理單位涉不當宴請等問題，引起輿論關注。據了解，該工程涵蓋中國電建子公司多方參與，監管關係複雜，讓外界將矛頭指向這間國有企業。中國電建則深夜發布通報稱，已成立調查組全面核查，後續結果將依法依規公佈。

《中國電建》11月29日深夜通報指出，針對媒體反映福建永安抽水蓄能電站施工過程中存在的質量等問題，中國電建高度重視，已成立調查組，將會同有關方面全面調查核實，依法依規處理。

根據《經濟參考報》調查，永安電站大壩施工被指存在多項質量缺陷，包括用於加固邊坡的數百根鋼筋錨樁實際施工長度嚴重不足，有工人透露部分樁僅3至5公尺，甚至不足2公尺，遠低於調整後12公尺的設計標準。更嚴重的是，大量樁體未依規注入水泥砂漿，部分僅在孔口封漿「做樣子」應付驗收。

施作工人與專家透露，錨筋樁本應以三根鋼筋與鋼管、PVC 注漿管焊接成整體結構，但後期大量樁體僅採「點焊」方式，未形成可靠受力體系，等同削弱大壩安全。施工人員直言，「焊鋼筋太麻煩，一天只能焊一兩根，所以就簡化了。」

此外，監理問題同樣引發質疑。據悉，負責該標段監理的浙江華東工程諮詢公司為設計單位華東勘測設計院全資子公司，而兩者又同屬中國電建，形成「設計—施工—監理」皆為一體的隸屬關係，與《建築法》明確禁止「利害關係監理」的規定相違。

更有知情人士透露，監理人員曾接受施工方宴請，在KTV由一至兩名異性有償陪侍，且並非首次。永安市水利局向《極目新聞》證實，市裡已成立專項調查組，目前相關人員已進場核查。外界關注調查是否能釐清責任並避免監管失靈重演。

永安抽水蓄能電站總投資75億元（人民幣，下同），是福建「十四五」規劃中首個核准的百萬千瓦級儲能項目，預計年平均發電量達12.6億度，可減碳165萬噸，對地區能源穩定具有重要作用。至於中國電建今（2025）年前三季營收約4395億元，但歸母淨利下降14.86%，此次事件也使其工程管理與內控體系再次受到外界檢視。