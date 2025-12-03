林俊憲批跑票叛黨賴清德怎放心託付台南　陳亭妃嗆：搬石頭讓總統擔

▲總統賴清德與綠委林俊憲、陳亭妃。（資料照／翻攝自Facebook／林俊憲、陳亭妃）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨台南市長初選廝殺激烈，立委林俊憲日前接受《ETtoday新聞雲》專訪時提到，「賴清德怎麼敢放心把台南交給陳亭妃、郭信良？」他今（3日）再強調，總統賴清德希望提操守好、對黨忠誠的人，而非像他的對手、立委陳亭妃和台南市議會前議長郭信良策劃跑票叛黨。陳亭妃則諷刺，林搞錯方向，「我是立委，議會的事跟立法院有什麼關係？」對手一直搬石頭讓總統擔。

林俊憲日前接受《ETtoday新聞雲》專訪時提到，「賴清德怎麼敢放心把台南交給陳亭妃、郭信良？」他今（3日）透過自錄影片指出，賴清德希望台南能提最強候選人，賴清德更希望提一個操守好、對黨忠誠的人，「而不是像我的對手，像陳亭妃、郭信良」。

林俊憲說，為什麼有20幾位議員支持自己？因為他們都深惡痛絕當年台南發生陳亭妃、郭信良策動2次議長選舉跑票叛黨事件，這對民進黨在地方是非常大的傷害。所以只有林俊憲代表民進黨參選，才可以團結絕大多數民進黨力量，這樣才有機會贏得大選。

▲民進黨立委林俊憲。（圖／立委林俊憲國會辦公室提供）

對此，陳亭妃在政見發表記者會後受訪直呼，「我覺得他真的搞錯方向！我是立委，議會的事跟立法院有什麼關係？」台南市民想知道的是，你對台南的市政規劃，對手一直搬石頭讓總統擔，總統是公共財，希望的是最強候選人，而非完完全全把方向搞錯的候選人。

此外，民進黨中央上周四進行嘉義縣長、台南市長、高雄市長提名初選電視政見發表會協調會議，陳亭妃堅拒納入提問環節，林俊憲則堅持納入，協調未果由選對會代表張宏陸抽籤需納入。最終拍板流程為申論20分鐘、提問共3題24分鐘、結論20分鐘，總計64分鐘。

林俊憲強調，政策發表當然需要有提問，而非在那照稿念，參選人到底是真材實料，還是空心草包一個？試一下就知道了，剛好也趁這個機會讓選民做比較，這個參選人到底有沒有準備好當市長、為台南服務。

被問及為何拒絕納入提問？陳亭妃則解釋，若沒有提問環節，政見發表會的申論、結論可以講30分鐘，但若有提問，等於論述時間減少，申論、結論只能講10分鐘，「我需要的是時間，不是怕被提問」。她強調，「市長要被質詢絕對不會怕提問」，她是覺得時間太少，表定時間只有30分鐘，她有那麼多對台南市政的願景與想法，因此希望中央把時間拉長，提問沒有問題，要問10題也沒有問題，但拜託把申論、結論時間拉長，對準備好且在台南蹲點、服務8年的人才公平。

▲民進黨立委陳亭妃。（圖／立委陳亭妃國會辦公室提供）

陳亭妃於上午的政見發表記者會說明其規劃多年的「科技三軸」產業藍圖，強調未來的台南不是只有南科，而是要從北到南形成農業生技、高科技半導體與綠能科技、AI科技的完整「科技走廊」，把台南推向下一個十年的國家科技核心。

陳亭妃指出，第一軸是後壁花卉產業園區的農業生技升級，第二軸是南科園區所代表的高科技產業，第三軸則是沙崙綠能科學城，科技三軸的關鍵不在於「三個園區」，而是「三個關鍵園區是否能互相拉動、擴大外溢效果」。她強調，台積電不能獨自強勝，而是如何利用護國神山帶動周邊的工業區同步升級，如此一來，就可以同步檢討都市計劃來加強住宅、醫療、交通的發展，整個城市的樣貌就會完全不同。