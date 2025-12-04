　
北市明星國中女學生墜樓　教育局：醫院評估生命跡象穩定

▲▼救護車。（示意圖／ETtoday資料照）

▲北市某明星高中傳出學生墜樓送醫。（示意圖／ETtoday資料照）

記者許敏溶／台北報導

台北市北投區一所明星國中，昨（3日）傍晚發生一名14歲女學生不明原因墜樓意外，目前仍在加護病房。台北市教育局今表示，校方在第一時間啟動緊急應變機制，聯繫家長並陪同就醫，教育局人員也即時前往關心協助。經院方評估，學生目前生命跡象穩定，學校與教育局已啟動相關輔導及支持措施，全力協助後續就學與身心復原。

據了解，這所位於北投區的國中，在當地為明星國中，每年招生經常迅速額滿。在昨天傍晚5點左右，一名14歲、就讀八年級的女學生，不明原因從校內五樓墜下，重摔在地，造成四肢多處骨折。救護人員獲報到場時，少女已經意識不清，經初步處置後緊急送往北投榮民總醫院急救並進行手術。

台北市教育局今天表示，發生學生墜樓事件後，校方在第一時間立即啟動緊急應變機制，聯繫家長並陪同就醫，教育局學務校安室主任及股長也即時前往關心協助。經過院方評估，學生目前生命跡象穩定，學校與教育局已啟動相關輔導及支持措施，全力協助後續就學與身心復原。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

