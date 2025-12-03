　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／鯛魚排藥檢超標！廠商檢測大逆轉　高雄衛生局最新說明

▲台灣鯛魚排流入彰化。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲全聯販售「台灣鯛魚排」因檢出動物用藥，今（2）日廠商發出聲明，表示送交第三方未檢出。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

全聯販售「台灣鯛魚排」日前被高雄市政府衛生局檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」而下架，供應廠商「口湖漁類生產合作社」2日公布第三方公正單位SGS複驗結果卻是未檢出。對此，高雄市衛生局重申，採檢及檢驗皆「依法依程序嚴謹作業」，與業者自行外部送驗同批號原料樣品為「不同檢體」。

高雄市衛生局今日發出聲明表示，本局採檢及檢驗皆「依法依程序嚴謹作業」。本件台灣鯛魚排(大)(效期:2027年9月16日)」產品抽驗時為完整包裝，經檢驗結果檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」，與「不得檢出」之規定不符，要求業者依法進行下架回收，落實保障民眾食品安全。以上與業者自行外部送驗同批號原料樣品為「不同檢體」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

依《食品安全衛生管理法》第39條，若食品業者對檢驗結果有異議，可自收到通知日起15天內，向「原抽驗機關」申請複驗。衛生局依法將以「留存之原檢體」儘速於3日內完成複驗並通知申請單位檢驗結果。

「口湖漁類生產合作社」澄清聲明全文如下：

針對近日外界對台灣鯛產品的關注，供應廠商「口湖漁類生產合作社」表示，已主動將同批次商品「鯛魚排（大）」之原料留樣品送交第三方公正單位SGS進行複驗。2日正式收到檢測報告，結果顯示「恩氟隆啶磺酸未檢出」，無檢出動物用藥殘留，而此份自主複檢的報告也將轉交雲林衛生局。

此外也隨機抽樣同商品之不同批號送交公正單位SGS進行檢測，結果也是未檢測出「恩氟隆啶磺酸」針對原料來源，本社於捕撈、宰殺前均已依法對台灣鯛原料進行檢驗，結果同樣「未檢出」動物用藥，所有原料魚均在符合食品安全法規後，才能進入後續加工流程。

本社一直以來兢兢業業經營水產事業，每批台灣鯛採取嚴格的自主檢驗流程，「SGS逐批送驗」制度，每批皆具完整SGS檢驗報告，官網亦定期更新最新檢驗報告；本社在此重申，日後仍會與主管機關保持密切聯繫，並主動揭露後續檢驗、查核相關資訊，以最高標準維護食品安全，確保消費者權益。

檢驗報告詳見：口湖漁類生產合作社聲明

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
381 1 6382 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
準台大碩士「放棄錄取」控駭客入侵！　兇手抓到了
找到了！基隆、汐止15萬戶喝汙水　疑似源頭曝光
川普擬擴大旅遊禁令　19國增至約30國
快訊／28歲女墜樓！　倒臥路面明顯死亡
快訊／鯛魚排藥檢超標！廠商檢測大逆轉　衛生局最新說明
快訊／川普簽字！　白宮：《台灣保證實施法案》正式生效
黃仁勳神預言！　大陸「3年驚人轉變」不想買輝達晶片了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／鯛魚排藥檢超標！廠商檢測大逆轉　高雄衛生局最新說明

「洛鞍」颱風最快明生成　模擬路徑曝

士林夜市「NIKE體驗店」宣布年底熄燈　網揭原因一片感嘆

廚餘禁養豬「處理費」漲數十倍　餐飲恐喊漲

林倪安爆高志綱小三！　「非眷屬」黑底曝網朝聖

「12℃強冷空氣」來了　連2天探底

今降8℃越晚越冷　「雨最大」地區曝

店門貼「不賣C蛋」他困惑：差別在哪？內行人揭關鍵差異

LOPIA和牛便當踩雷！客怨「肉像口香糖」咬不爛　總經理回應被讚爆

桃園，新北元旦起　全面強制投保公共自行車傷害險

中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

32元電鍋讓清潔員淪被告、推動修法　最心酸的：他替這城市辛苦了36年

別被交屋潮嚇跑！這類房「跌價正是機會」　揭開2026房市真實劇本｜地產詹哥老實說完整版 EP286

涉貪清潔員憨厚笑了　被褫奪公權曝下一步：會繼續幫助人

大聲自爆「偷吃成員的雞胸肉」　「掰手腕贏女團」嗨到不行XD

快訊／鯛魚排藥檢超標！廠商檢測大逆轉　高雄衛生局最新說明

「洛鞍」颱風最快明生成　模擬路徑曝

士林夜市「NIKE體驗店」宣布年底熄燈　網揭原因一片感嘆

廚餘禁養豬「處理費」漲數十倍　餐飲恐喊漲

林倪安爆高志綱小三！　「非眷屬」黑底曝網朝聖

「12℃強冷空氣」來了　連2天探底

今降8℃越晚越冷　「雨最大」地區曝

店門貼「不賣C蛋」他困惑：差別在哪？內行人揭關鍵差異

LOPIA和牛便當踩雷！客怨「肉像口香糖」咬不爛　總經理回應被讚爆

桃園，新北元旦起　全面強制投保公共自行車傷害險

淡水停水連日未解　陳偉杰提自治條例求補助：每戶最少5萬元

北市街頭查獲喪屍煙彈　警追溯搗破分裝場揪出藥頭

川普「偷打瞌睡」畫面曝！主持內閣會議神遊　頻頻閉眼癱坐

領完普發1萬嗆台灣人！　陸配若瑜道歉了

基隆河驚見「油花」未排除！　台水：調新山淨水場支援可撐10天

學霸考上台大碩士班！報到網站竟顯示「放棄錄取」　兇手抓到了

中共擬發動聯合利劍-C軍演？　蔡明彥：不排除任何可能性

屏東兩男深夜困地下室電梯15分鐘　警消「L型破壞器」破門救援

找到了！害基隆、汐止15萬戶喝汙水疑似源頭曝光　今緊急清除

快訊／淡水停水補償出爐！　水費減免外買水、修水塔馬達也可申請

【搞錯了？】保育類藍腹鷴「狂追愛母雞」 農場主傻眼笑翻XD

生活熱門新聞

憂兒GG太小！母帶到泌尿科　尺寸驚呆醫

LINE「14款免費貼圖」限時下載！鏈鋸人、我是馬克

獲頒「諾貝爾替代獎」！唐鳳：榮耀獻給台灣

林倪安昔「非眷屬身分」　入東京巨蛋打卡惹議

LOPIA和牛便當踩雷！總經理親回被讚爆

今降8℃越晚越冷　「雨最大」地區曝

「12℃強冷空氣」來了　連2天探底

山友登頂七星山　驚見現場露3點換泳裝

以為遇到陸客！日本人搭電車見「台灣人徽章」態度變了

吃飽「暈碳」恐是身體存脂肪！醫曝3原則

入冬後最冷！0度線壓境2天急凍探14℃

客狂吐！北市米其林餐廳查2週結果出爐

店門貼「不賣C蛋」　內行揭關鍵差異

不是豬油！台人常吃「1種油」害肥胖、脂肪肝

更多熱門

相關新聞

全聯「鯛魚排」廠商發出聲明：未檢出動物用藥

全聯「鯛魚排」廠商發出聲明：未檢出動物用藥

全聯販售「台灣鯛魚排」，日前被高雄市政府衛生局檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」而下架，引發社會關注。不過供應廠商「口湖漁類生產合作社」主動將同批次商品送交第三方公正單位SGS進行複驗，今（2）日收到檢測報告，顯示「恩氟隆啶磺酸未檢出」，無檢出動物用藥殘留，廠商也因此發出聲明。

全聯「12元搶爆殺品」AirPods、iPad入列

全聯「12元搶爆殺品」AirPods、iPad入列

全聯台灣鯛檢出禁藥　南投集集售出22包

全聯台灣鯛檢出禁藥　南投集集售出22包

全聯鯛魚排含未核准抗生素　台中11門市中鏢

全聯鯛魚排含未核准抗生素　台中11門市中鏢

離島金門也中鏢！鯛魚排驗出禁藥96包全售出

離島金門也中鏢！鯛魚排驗出禁藥96包全售出

關鍵字：

台灣鯛動物用藥食品安全複驗結果全聯

讀者迴響

熱門新聞

高橋伸輔心肺停止送醫　變植物人！家屬悲痛證實

憂兒GG太小！母帶到泌尿科　尺寸驚呆醫

快訊／川普簽字！　白宮：《台灣保證實施法案》正式生效

許瑋甯婚禮爆插曲！

嗆給中共執政遭廢居留！中配火速離職華碩

「北台灣最大夜市」宣布提前歇業！

Ella突要粉絲為親弟集氣！　露面崩潰大哭...曝「3熟悉面孔」都離世

凌晨回新竹家…撞見老公帶小三回家交纏！她搜出變色片、保險套

一天大便5次！他慘罹「大腸癌第3期」　醫列警訊

喝許瑋甯喜酒「柯震東爆喝到爛醉」！

AV女神被拍「九份0偽裝逛街」

LINE「14款免費貼圖」限時下載！鏈鋸人、我是馬克

爆「2026、2028有8人要被抓」　郭正亮：縣市長、立委都有

獲頒「諾貝爾替代獎」！唐鳳：榮耀獻給台灣

高志綱妻子委請律師發聲明：從未發文指控

更多

最夯影音

更多
中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！

中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！
二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

32元電鍋讓清潔員淪被告、推動修法　最心酸的：他替這城市辛苦了36年

32元電鍋讓清潔員淪被告、推動修法　最心酸的：他替這城市辛苦了36年

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面