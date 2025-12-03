快訊／鯛魚排藥檢超標！廠商檢測大逆轉　高雄衛生局最新說明

▲全聯販售「台灣鯛魚排」因檢出動物用藥，今（2）日廠商發出聲明，表示送交第三方未檢出。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

全聯販售「台灣鯛魚排」日前被高雄市政府衛生局檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」而下架，供應廠商「口湖漁類生產合作社」2日公布第三方公正單位SGS複驗結果卻是未檢出。對此，高雄市衛生局重申，採檢及檢驗皆「依法依程序嚴謹作業」，與業者自行外部送驗同批號原料樣品為「不同檢體」。

高雄市衛生局今日發出聲明表示，本局採檢及檢驗皆「依法依程序嚴謹作業」。本件台灣鯛魚排(大)(效期:2027年9月16日)」產品抽驗時為完整包裝，經檢驗結果檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」，與「不得檢出」之規定不符，要求業者依法進行下架回收，落實保障民眾食品安全。以上與業者自行外部送驗同批號原料樣品為「不同檢體」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

依《食品安全衛生管理法》第39條，若食品業者對檢驗結果有異議，可自收到通知日起15天內，向「原抽驗機關」申請複驗。衛生局依法將以「留存之原檢體」儘速於3日內完成複驗並通知申請單位檢驗結果。

「口湖漁類生產合作社」澄清聲明全文如下：

針對近日外界對台灣鯛產品的關注，供應廠商「口湖漁類生產合作社」表示，已主動將同批次商品「鯛魚排（大）」之原料留樣品送交第三方公正單位SGS進行複驗。2日正式收到檢測報告，結果顯示「恩氟隆啶磺酸未檢出」，無檢出動物用藥殘留，而此份自主複檢的報告也將轉交雲林衛生局。

此外也隨機抽樣同商品之不同批號送交公正單位SGS進行檢測，結果也是未檢測出「恩氟隆啶磺酸」針對原料來源，本社於捕撈、宰殺前均已依法對台灣鯛原料進行檢驗，結果同樣「未檢出」動物用藥，所有原料魚均在符合食品安全法規後，才能進入後續加工流程。

本社一直以來兢兢業業經營水產事業，每批台灣鯛採取嚴格的自主檢驗流程，「SGS逐批送驗」制度，每批皆具完整SGS檢驗報告，官網亦定期更新最新檢驗報告；本社在此重申，日後仍會與主管機關保持密切聯繫，並主動揭露後續檢驗、查核相關資訊，以最高標準維護食品安全，確保消費者權益。

檢驗報告詳見：口湖漁類生產合作社聲明