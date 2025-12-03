陳佩琪：賴清德案底不少　搜一下搞不好也有清涼照、woman資料夾

▲柯文哲、陳佩琪。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪2日透露，「先生柯文哲說也去賴清德家搜索一遍，順便把賴清德的親朋好友掛名的房子也都搜索一遍，絕對比我們精彩許多」。媒體人周玉蔻則回擊，搜到的絕對不是收錢表格的USB或清涼照，而是累積金額超過1億，以賴清德名義捐出去的捐款收據。對此，陳佩琪今（3日）表示，柯文哲被搜到什麼清涼照，自己不在意，只要不是小三在家就好，至於賴清德家可以搜到什麼，搜一下不就知道了，他案底不少耶，搞不好也有清涼照、woman資料夾。

陳佩琪發文表示，今天要講的是搜索票上檢察官搜索前說他們夫妻「貪汙」的事證其中一點，檢察官說買林森南路辦公室和他們家財力不符， 所以是貪汙鐵證；另外林森南路辦公室的租客A先生開的一家公司有名合夥股東叫李X鐸，是沈慶京先生的舊識，因此，柯文哲買辦公室就是藉由李X鐸要和沈慶京密謀，利用京華城圖利、藉買此辦公司之名汙錢、洗錢，還說他們把貪汙犯罪事證密藏在此辦公室內，所以簽搜索票要來住家和辦公室搜索。

陳佩琪表示，事實是，租客A先生租此辦公室已經十多年了，柯文哲還沒從政前租客就租辦公室在此，自己買下時，只見過屋主兄弟幾次，先生柯文哲不曾到過此辦公室，未見過租客，更不用說租客公司的合夥人了，自己也是一直到簽續租約時才和租客A碰面，見面時間僅一小時，全程有數名房仲人員陪同在場，簽完就各自離開，後來也沒再碰過面。

陳佩琪指出，就在辦公室被搜索後，租客A說害他名譽受損，藉此理由僅付了1.5個月房租就不再付租金了，甚至還霸占辦公室不搬達半年之久，目前尚欠他們租金和違約金約百萬左右，並解散公司，趁機賴帳、欠帳不還。自己是權利受損的一方，但檢查官卻說他們汙錢、洗錢？

陳佩琪提到，民眾黨的選舉補助比照民進黨三分之二給候選人使用，檢察官說這是貪汙鐵證，所以就搜索他們家，然後把先生柯文哲抓去關一年了。

陳佩琪直言，檢調搜索兵分54路，然後去不是在列在這54路搜索的範圍內去搜索，請問法律可以這樣？沒列的，興之所致，就散步去搜了？那自己也學到一課了， 今天講出來和大家分享，反正以後大家皮繃緊一點、適應了就好。

陳佩琪說，至於先生柯文哲被搜到什麼女星清涼照啦、 woman資料夾啦，自己是不在意啦，只要不是被搜到正宮不在，小三在家就好了，至於賴清德家可以搜到什麼，進去搜一下不就知道了，他案底不少耶， 搞不好也有清涼照、woman資料夾，或其他驚人的東西也說不定。

★★未經判決確定，應視為無罪★★