三接二期報價「疑從百億拉到250億」！中油：全力配合、勿枉勿縱

▲圖為中油三接工程。（圖／世曦提供）

記者閔文昱／綜合報導

中油第三接收站（二期）工程爆出預算疑似遭大幅浮報百億元，法務部廉政署今（2）日上午9時30分前往中油總公司及相關單位執行搜索，並以證人身分請中油多名同仁到廉政署接受詢問。對此，中油表示，會全力配合、勿枉勿縱。

中油表示，對於司法機關依法行使職權一向尊重並全力配合，已在搜索當下提供所有必要資料及協助，希望能儘速釐清案情，澄清各界疑慮。中油強調，本次搜索涉及的相關事項尚待司法程序進一步釐清，公司將秉持「勿枉勿縱」立場，全面配合後續調查。

這起事件源於台北地檢署接獲匿名檢舉，指出三接二期工程預算疑似遭浮報，檢舉人甚至附上錄音檔，內容顯示有廠商稱曾接獲中油高層暗示「中油不缺錢」，因此將原本約百億元的工程報價拉高至250多億元，疑涉不法圖利。檢方懷疑整起招標案恐涉及貪污、圖利等罪嫌。

北檢在蒐集相關資料後，2日兵分11路搜索中油、工程顧問公司台灣世曦及相關人員住處，並約談世曦前董事長施義芳、中油黃姓主管等13人，釐清預算編列、訪價、招標及工程審核等流程是否存在不當。

中油曾對外澄清，預算並未浮報，強調所有採購作業皆依《政府採購法》，並由專業顧問公司進行市場訪價，經公開閱覽與物價評估後審核合理性才設定招標金額。隨著廉政署今日進一步搜索，全案後續發展備受各界關注。