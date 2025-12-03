搧羅智強耳光「代價21萬」　邱議瑩遭判拘役10天繳清罰金結案

▲邱議瑩因在立法院搧羅智強耳光被判拘役確定 。（資料照／立委羅智強提供）

記者劉昌松／台北報導

民進黨立委邱議瑩去年5月在立國會朝野衝突中，持紙扇打了國民黨立委羅智強左臉一耳光，被台北地院以強暴侮辱罪判處拘役10天，全案因無人上訴而確定，邱議瑩已在2日親自到台北地檢署執行科，繳納易科罰金1萬元結案。連同法院判決要賠償羅智強精神撫慰金，邱議瑩搧人耳光的代價21萬元。

立法院2024年5月28日在討論《立院職權行使法》等國會改革法案時，邱議瑩看到羅智強在議場以手機直播，質疑民進黨意圖以《再生醫療法》等議案干擾、延滯議程，邱議瑩上前用台語嗆：「你是沒被打過喔」，同時以手中的紙扇，搧打羅智強左臉頰。

羅智強先後提出民、刑事告訴，邱議瑩先前已依民事判決，賠償羅智強20萬元，刑案部分，檢察官認為邱議瑩身為民意代表，未能以身作則，在國會上對其他民代施加暴力，不是良好議事典範，將邱議瑩起訴，並請法院量處適當之刑。

台北地院認為，邱議瑩在2009年就曾因掌摑侮辱前立委李慶華，被判拘役30天，卻未記取教訓，在遭到羅智強直播嘲諷時，沒能克制、管控自己的情緒而動手，行為確屬不該，但考量邱議瑩已公開坦承錯誤，以及觸法動機是擔心多年奔走的立法草案無法通過等情況，判處拘役10天，如折算罰金每天1千元。