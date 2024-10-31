鈺洲啟航輪擱淺野柳海域！侯友宜赴萬里視察　若漏油最高罰3000萬

記者郭世賢、劉人豪／新北報導

中國籍鈺洲啟航輪於10月29日失去動力，隨後於野柳海域棄船，新北市環境保護局接獲通報後啟動緊急應變機制，密切監控船隻漂流狀況，並派遣至少20名人員前往現場進行應變作業。

▲鈺洲啟航輪於野柳棄船。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

新北市長侯友宜於今(31)日上午10點半抵達現場，視察防範油污污染的應變措施等相關環境保護工作。他表示，交通部航港局已開設應變中心，新北市政府將全力配合，並指示相關人員進行輪班監控，以掌握最新情況。目前已預先完成緊急應變措施，倘未來發生油污洩漏情事，將污染影響控制在最小範圍，並追究船東應負的環境清理及法律責任。

環保局長程大維說明，鈺洲啟航輪重量為9968噸，載運3座橋式起重機、存油為重油247噸、輕油37噸，因載重過重無法自行移動，再加上颱風過境產生的強風高浪，於本日清晨已擱淺於野柳岸際，初步觀察尚無發現漏油情事。為防範一旦漏油事故發生後可能造成的環境污染，環保局已提早於30日5時啟動緊急應變，於東澳漁港、野柳漁港、龜吼漁港及核二廠入水口佈設攔油索，並依油污模擬範圍安排人員輪值進行預防性監控。

▲相關防油污應變器材已備妥。（圖／記者郭世賢翻攝）

環保局已派出至少20名人力進行應變及整備應變物資，包括10條攔油索、21箱吸油棉片、8卷吸油棉卷及各型號攔油棉索38包等，這些物資已集中於野柳海洋公園附近的應變物資點待命，若有發生漏油污染，即可啟動緊急應變計畫。此外，環保局現場進行採樣證據保全，並要求船主採取必要之應變措施，未依規定將依違反海污法33條進行告發處分，最高可處3000萬元。