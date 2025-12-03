　
政治

中共擬發動聯合利劍-C軍演？　蔡明彥：不排除任何可能性

▲國安局長蔡明彥3日在立法院受訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲國安局長蔡明彥3日在立法院受訪。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

中日關係緊張，傳有國安人士指出，若中國未來一週仍找不到台階下，不排除發動「聯合利劍-C」軍演，時間落在12月13日。對此，國安局長蔡明彥今（3日）表示，每年11月至12月本來就是中共軍演熱季，國安局不排除任何可能性，會料敵從寬，跟台灣情報機關、國防部掌握共軍動態，必要時啟動跟國際友盟合作，進行情資交流。

日本首相高市早苗先前在國會回應「台灣有事」的說法引發中日關係緊張，有媒體報導，國安人士指出，若中國未來一週仍找不到台階下，不排除發動「聯合利劍-C」軍演，時間落在12月13日。

蔡明彥3日在立法院受訪回應，國安局基本上料敵從寬，不排除任何可能性，因為每年11月至12月本來就是中共軍演熱季，對中共來說，只要把例行的聯合戰備警巡、遠海長訓常態性演習做包裝，再提供一個特定演習代號，就可以變成有針對性演習，所以國安局不排除任何可能性。

蔡明彥也說，國安局會跟台灣情報機關、國防部發揮聯合情監偵效能，掌握共軍動態，有必要時候，會啟動跟國際友盟合作，進行情資交流，包括科技情報，以便來掌握中共相關活動有無任何挑釁的可能性。

11/30 全台詐欺最新數據

淡水停水連日未解　陳偉杰提自治條例求補助：每戶最少5萬元

領完普發1萬嗆台灣人！　陸配若瑜道歉了

相關新聞

錢麗喊給中共在台執政機會　劉世芳嗆矛盾：回中國就好

錢麗喊給中共在台執政機會　劉世芳嗆矛盾：回中國就好

中配錢麗因鼓吹武統被廢止台灣身分，日前她開直播喊冤，強調自己只是「支持解放軍威懾台獨」，不等於支持武統，她昨更在臉書發文喊，「請給中國共產黨一個在台執政機會」。對此，內政部長劉世芳今（3日）表示，其說法充滿矛盾，她回中國就可以了，不用到台灣來，台灣是自由法治與民主的地方，不希望用任何理由踐踏台灣法律尊嚴。

藍白剛擋下1.25兆國防預算　中共下午2時起實施「實彈射擊」

藍白剛擋下1.25兆國防預算　中共下午2時起實施「實彈射擊」

川習通話後「美中角力暫緩」　國安局：中持續施壓日但避免情勢失控

川習通話後「美中角力暫緩」　國安局：中持續施壓日但避免情勢失控

秋鬥團體談兩岸「和平統一」　鄭麗文也現身

秋鬥團體談兩岸「和平統一」　鄭麗文也現身

中共2027年犯台？　綠委：有備則無、不備則有

中共2027年犯台？　綠委：有備則無、不備則有

