政治 政治焦點 國會直播 專題報導

總統賴清德：馬英九稱8年執政有兩岸和平紅利　我沒看到

▲民進黨總統候選人賴清德出席電視辯論會。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德：馬英九稱8年執政有兩岸和平紅利，我沒看到。（圖／記者林敬旻攝）

文／中央社

總統賴清德今天接見北美洲台灣同鄉，他批評前總統馬英九表示，馬英九開口閉口都說8年執政有兩岸和平紅利，但他當總統看了資料，「都沒有看到所謂紅利」；他說，馬英九任內國防預算不斷減縮，但中國對台灣威脅越來越強烈。

賴總統今天接見「2025年北美各地台灣會館、台灣中心暨台灣協會回國訪問團」。

賴總統說，他身為總統有三大使命；第一使命是要讓國家更安全，面對中國威脅，一定要把台灣顧好。

他說，馬英九時代認為，只要不增加國防預算，就可以得到中國善意回應，但今天看來，這個情形並沒有發生；馬英九任內國防預算不斷減縮，但是中國在馬英九執政那8年，軍事預算不斷增加。

賴總統說，一直到前總統蔡英文上任以後，才改變策略，增加國防預算，蔡英文最後一年交給他時，國防預算占GDP 2.4%至2.5%，相對馬英九時代，軍事預算成長一半以上。

他說，面對中國對台灣的五大威脅，政府提出17項因應策略，最近又提出8年總共1兆2500億元的特別預算，對外軍事採購、推動國防自主；這預算其中一項是建立「台灣之盾」，中國若有一天想對台灣發動攻擊，一定是飛彈打出來、無人機飛過來，總是要有策略保護台灣。

總統表示，軍事預算第二項是引進人工智慧，提升國防系統，才有辦法很快反應、反擊；第三則是要推動國防自主，發展國防產業。

賴總統表示，他第二大使命就是發展經濟；馬英九開口閉口，都說8年執政有兩岸和平紅利，「我當總統看了那些資料，都沒有看到所謂紅利」，也沒有所謂和平，因為中國武力不斷在增加，在馬英九任內，中國的武力威脅越來越強。

賴總統說，馬英九執政8年經濟成長率平均為2.8%；蔡英文任內，8年經濟成長率平均為3.2%，贏過馬英九，這是擺明事實。

他說，馬英九稱經濟成長率要6%、國民平均收入要3萬美元以上、失業率要降到3%，都做不到，是蔡英文任內失業率才降到3%多、是蔡英文任內才超過3萬美元。

賴總統說，今年整年經濟成長率有望達7%，贏過日本、美國、歐盟平均值，「也贏過那個壞鄰居」，壞鄰居今年差不多4%，而且都作假帳，台灣則是做信用的。

他強調，民進黨執政不只對民主有貢獻，也不單純對國家保護有貢獻，其實發展經濟也非常內行，而且對人民的照顧也是真正落實，不是用嘴巴說說而已，民進黨執政不敢辜負全體人民的支持，也不敢辜負民主前輩好不容易建立這個國家。

11/30 全台詐欺最新數據

「北台灣最大夜市」宣布提前歇業！
賴清德：在野黨走另條路　中共認定愛國者治台！把台灣人變中國人
快訊／砍斷天道盟大哥腳筋！2嫌均被羈押禁見
快訊／全聯「鯛魚排」廠商發出聲明　送交第3方檢測結果出爐
波音737客機離奇失蹤13年...找到了

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了
高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

