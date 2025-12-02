賴清德：在野黨走另條路　中共認定愛國者治台！把台灣人變中國人

▲總統賴清德。（圖／記者周宸亘攝）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德2日接見「2025年北美各地台灣會館、台灣中心暨台灣協會回國訪問團」時表示，九二共識、一個中國原則的台灣方案，就是「一國兩制」；他說，未來就是中共所認定的「愛國者」治台，要把台灣人變成中國人，就像現在「愛國者治港」一樣。

賴清德表示，在野黨準備走另外一條路，接受中國的要求，接受一個中國原則的九二共識。他認為，中國國家主席習近平說得很清楚、沒有其他空間，所謂九二共識一個中國原則台灣方案就是一國兩制，未來就是「愛國者治台」，就像現在「愛國者治港」一樣。

賴清德表示，香港有民主派跟建制派，民主派主張民主自由，建制派比較親中，對民主自由並不是那麼重視。在香港運動後，中國進一步控制香港，年輕的民主派一個一個被關，或流浪到世界各地，這次要選香港民主議會的議員，要中國批准，「我們要走香港這條路嗎？我們若走香港這條路，走到最後就可惜了，可惜我們過去的打拚」。

賴清德認為，如果在中國的統治之下，就是「愛國者治台」，現在國民黨裡面有很多罵民進黨、嫌棄台灣的，在中國眼中也不是愛國者。中共認定的愛國者是要把台灣人變成中國人，認為台灣和中國是同一個民族，要走向急統的人才是。

賴清德強調，身為總統，獲得台灣人民的支持，使命就是要確保台灣的安全，維持台灣的民主自由，讓子孫可以世世代代在這裡生存。