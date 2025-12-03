　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

送驗報告出爐！同養殖池鯛魚排「無禁藥」　廠商：函文高市府複驗

▲▼ 口湖漁類生產合作社總經理特助王揮評 。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲口湖漁類生產合作社總經理特助王揮評，指出同一時間、同一養殖池的魚自主送驗結果是沒有。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、劉人豪／雲林報導

全聯販售「台灣鯛魚排」日前被高雄市政府衛生局檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」而下架。供應廠商「口湖漁類生產合作社」表示，他們是針對同一養殖池採樣，雖然不同隻檢體，但是同一時間、同一養殖池的魚，他們自主送驗結果是沒有，目前會函文高雄市政府複驗，也等待雲林縣政府檢驗結果出爐。

口湖漁類生產合作社總經理特助王揮評指出，針對高雄市衛生局11月28號，有抽樣到台灣鯛魚魚排動物用藥超標的一個事件，在當天就是把同一個商品，有疑慮批號跟不同批號全商品，採用預防性機制回收下架，在第一時間也是追蹤追溯到同批次的樣品，趕快送SGS做自主性的檢驗，檢驗報告12月2號出來是顯示是未檢出的，收到報告之後12月3號會向高雄市衛生局做申請復驗的行政流程。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台灣鯛魚排流入彰化。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲全聯販售「台灣鯛魚排」因檢出動物用藥，廠商發出聲明，表示送交第三方未檢出。（圖／記者賴文萱翻攝）

王揮評表示，這件事情的發生，口湖漁類生產合作社在從事漁業加工的SOP流程，都是要捕撈前，都會是自主性先去採驗回來檢體，那針對這件事情的疑慮，現在正在跟主管機關找原因，因為12月1號，雲林縣農業處的主管機關，也有到該疑慮的養殖場採樣，也要等待檢體的報告出來，才有辦法再進一步的釐清，也會配合衛生主管機關這邊主動聯繫，配合後續資訊發佈。

王揮評說明，針對高雄市衛生局12月3號有發出聲明稿，說是不同檢體這件事情，「我們是同一個漁塭裡面的魚，但是是不同條魚，不同檢體意思是這樣，但是是一個同一個漁塭裡面養出來的魚，它是在同一個環境生長的」，針對這個部分，漁塭裡面有好幾萬條魚，所以就是針對留樣同批次的魚，去進行自主性申請檢驗的流程。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
519 2 4575 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／LINE Pay Money下午上線！　「前百萬名」3
被爆翻臉許光漢…章廣辰無視「選邊站」　張軒睿罕見怒發聲
聖石金業「6千萬豪車」遭扣！　法拉利加勞斯萊斯魅影
領完普發1萬嗆台灣人！　陸配若瑜道歉了
比特幣暴跌苦主！　「川普家族」公司股價30分鐘內腰斬　

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

10年都沒教召！他一查「明年底被送14天」崩潰：以前才5天

12星座12月運勢！射手廣結善緣貴人相助　巨蟹忙中看清目標

校事會議淪整肅工具　心理醫師揭3歷程逃脫校園煉獄

校事會議成私設刑堂　專家批莊國榮如「地下部長」毀杏壇

清潔員「送拾荒婦32元電鍋」淪貪污犯　Cheap轟檢察官：吃飽太閒？

退休卡關又遭「校事會議」圍剿　新竹女師魂斷校園血諫冤情

3地水氣增「高山有望迎雪」　入夜最冷探14度

碩士生錄取遭冒名放棄　台大同意「外加名額」入學：新增認證機制

斯可巴松媽媽步道常遭落石砸毀　林保署顧及登山客安全將封閉

LINE警告換新手機「千萬不能做1事」　全部資料恐清空！

中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

32元電鍋讓清潔員淪被告、推動修法　最心酸的：他替這城市辛苦了36年

別被交屋潮嚇跑！這類房「跌價正是機會」　揭開2026房市真實劇本｜地產詹哥老實說完整版 EP286

大聲自爆「偷吃成員的雞胸肉」　「掰手腕贏女團」嗨到不行XD

涉貪清潔員憨厚笑了　被褫奪公權曝下一步：會繼續幫助人

10年都沒教召！他一查「明年底被送14天」崩潰：以前才5天

12星座12月運勢！射手廣結善緣貴人相助　巨蟹忙中看清目標

校事會議淪整肅工具　心理醫師揭3歷程逃脫校園煉獄

校事會議成私設刑堂　專家批莊國榮如「地下部長」毀杏壇

清潔員「送拾荒婦32元電鍋」淪貪污犯　Cheap轟檢察官：吃飽太閒？

退休卡關又遭「校事會議」圍剿　新竹女師魂斷校園血諫冤情

3地水氣增「高山有望迎雪」　入夜最冷探14度

碩士生錄取遭冒名放棄　台大同意「外加名額」入學：新增認證機制

斯可巴松媽媽步道常遭落石砸毀　林保署顧及登山客安全將封閉

LINE警告換新手機「千萬不能做1事」　全部資料恐清空！

為何送32元舊電鍋變貪汙重罪？　沈伯洋曝立院陋習：遇事就加重刑責

中國遊客赴柬埔寨免簽　2026年6月起試行

國1五汐高架道火爆衝突！狂男持榔頭追人打　毀車傷警遭壓制

「這是誰的貓？」空服員抱著貓巡走道　網羨慕：想搭這班飛機

起司控注意！IKEA在牛排上灑起司太豪華　耶誕烤半雞限時回歸

備詢被問是否選2026縣市長　林佳龍：目前沒打算且現在不適合回答

「台灣飯店11點退房」一票人轟：很不人道！房務曝真實原因

10年都沒教召！他一查「明年底被送14天」崩潰：以前才5天

台東最難訂餐廳主廚回台南創業　予島12/28開幕「今日開放訂位」

含蘇丹紅化妝品原料賣給13廠商　亦鴻企業負責人涉詐欺30萬交保

依依爸媽曾反對她跟納豆交往 　「不讓他踏入家門一步」

生活熱門新聞

憂兒GG太小！母帶到泌尿科　尺寸驚呆醫

LINE「14款免費貼圖」限時下載！鏈鋸人、我是馬克

獲頒「諾貝爾替代獎」！唐鳳：榮耀獻給台灣

高中生怨考試寫「中華民國」被扣分　校方急澄清

LOPIA和牛便當踩雷！總經理親回被讚爆

林倪安昔「非眷屬身分」　入東京巨蛋打卡惹議

「12℃強冷空氣」來了　連2天探底

以為遇到陸客！日本人搭電車見「台灣人徽章」態度變了

山友登頂七星山　驚見現場露3點換泳裝

今降8℃越晚越冷　「雨最大」地區曝

吃飽「暈碳」恐是身體存脂肪！醫曝3原則

入冬後最冷！0度線壓境2天急凍探14℃

鯛魚排藥檢廠商檢測大逆轉　高雄衛生局說明

客狂吐！北市米其林餐廳查2週結果出爐

更多熱門

相關新聞

鯛魚排藥檢廠商檢測大逆轉　高雄衛生局說明

鯛魚排藥檢廠商檢測大逆轉　高雄衛生局說明

全聯販售「台灣鯛魚排」日前被高雄市政府衛生局檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」而下架，供應廠商「口湖漁類生產合作社」2日公布第三方公正單位SGS複驗結果卻是未檢出。對此，高雄市衛生局重申，採檢及檢驗皆「依法依程序嚴謹作業」，與業者自行外部送驗同批號原料樣品為「不同檢體」。

全聯「鯛魚排」廠商發出聲明：未檢出動物用藥

全聯「鯛魚排」廠商發出聲明：未檢出動物用藥

全聯台灣鯛檢出禁藥　南投集集售出22包

全聯台灣鯛檢出禁藥　南投集集售出22包

台灣鯛魚排被驗出禁藥！　毒物專家點出「更棘手隱藏危機」

台灣鯛魚排被驗出禁藥！　毒物專家點出「更棘手隱藏危機」

台灣鯛首度檢出禁藥　漁業署推測：疑水源污染

台灣鯛首度檢出禁藥　漁業署推測：疑水源污染

關鍵字：

台灣鯛動物用藥全聯下架口湖漁類檢驗爭議

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普簽字！　白宮：《台灣保證實施法案》正式生效

高橋伸輔心肺停止送醫　變植物人！家屬悲痛證實

許瑋甯婚禮爆插曲！

憂兒GG太小！母帶到泌尿科　尺寸驚呆醫

嗆給中共執政遭廢居留！中配火速離職華碩

爆「2026、2028有8人要被抓」　郭正亮：縣市長、立委都有

喝許瑋甯喜酒「柯震東爆喝到爛醉」！

「北台灣最大夜市」宣布提前歇業！

凌晨回新竹家…撞見老公帶小三回家交纏！她搜出變色片、保險套

Ella突要粉絲為親弟集氣！　露面崩潰大哭...曝「3熟悉面孔」都離世

AV女神被拍「九份0偽裝逛街」

患者送急診！　電腦突跳出「重大訊息通報」

一天大便5次！他慘罹「大腸癌第3期」　醫列警訊

LINE「14款免費貼圖」限時下載！鏈鋸人、我是馬克

麻吉大哥「幸運數字」曝光！　黃立成砸4.6億久違發言

更多

最夯影音

更多
中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！

中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！
二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

32元電鍋讓清潔員淪被告、推動修法　最心酸的：他替這城市辛苦了36年

32元電鍋讓清潔員淪被告、推動修法　最心酸的：他替這城市辛苦了36年

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面