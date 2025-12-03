送驗報告出爐！同養殖池鯛魚排「無禁藥」　廠商：函文高市府複驗

▲口湖漁類生產合作社總經理特助王揮評，指出同一時間、同一養殖池的魚自主送驗結果是沒有。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、劉人豪／雲林報導

全聯販售「台灣鯛魚排」日前被高雄市政府衛生局檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」而下架。供應廠商「口湖漁類生產合作社」表示，他們是針對同一養殖池採樣，雖然不同隻檢體，但是同一時間、同一養殖池的魚，他們自主送驗結果是沒有，目前會函文高雄市政府複驗，也等待雲林縣政府檢驗結果出爐。

口湖漁類生產合作社總經理特助王揮評指出，針對高雄市衛生局11月28號，有抽樣到台灣鯛魚魚排動物用藥超標的一個事件，在當天就是把同一個商品，有疑慮批號跟不同批號全商品，採用預防性機制回收下架，在第一時間也是追蹤追溯到同批次的樣品，趕快送SGS做自主性的檢驗，檢驗報告12月2號出來是顯示是未檢出的，收到報告之後12月3號會向高雄市衛生局做申請復驗的行政流程。

▲全聯販售「台灣鯛魚排」因檢出動物用藥，廠商發出聲明，表示送交第三方未檢出。（圖／記者賴文萱翻攝）

王揮評表示，這件事情的發生，口湖漁類生產合作社在從事漁業加工的SOP流程，都是要捕撈前，都會是自主性先去採驗回來檢體，那針對這件事情的疑慮，現在正在跟主管機關找原因，因為12月1號，雲林縣農業處的主管機關，也有到該疑慮的養殖場採樣，也要等待檢體的報告出來，才有辦法再進一步的釐清，也會配合衛生主管機關這邊主動聯繫，配合後續資訊發佈。

王揮評說明，針對高雄市衛生局12月3號有發出聲明稿，說是不同檢體這件事情，「我們是同一個漁塭裡面的魚，但是是不同條魚，不同檢體意思是這樣，但是是一個同一個漁塭裡面養出來的魚，它是在同一個環境生長的」，針對這個部分，漁塭裡面有好幾萬條魚，所以就是針對留樣同批次的魚，去進行自主性申請檢驗的流程。