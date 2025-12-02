快訊／全聯「鯛魚排」廠商發出聲明　送交第3方檢測結果出爐

▲全聯販售「台灣鯛魚排」因檢出動物用藥，今（2）日廠商發出聲明，表示送交第三方未檢出。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者林育綾／台北報導

全聯販售「台灣鯛魚排」日前被高雄市政府衛生局檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」而下架，引發社會關注。不過供應廠商「口湖漁類生產合作社」主動將同批次商品送交第三方公正單位SGS進行複驗，今（2）日收到檢測報告，顯示「恩氟隆啶磺酸未檢出」，無檢出動物用藥殘留，廠商也因此發出聲明。

「口湖漁類生產合作社」澄清聲明全文如下：

針對近日外界對台灣鯛產品的關注，本社已主動將同批次商品「鯛魚排（大）」之原料留樣品送交第三方公正單位SGS進行複驗。今（12/2）正式收到檢測報告，結果顯示「恩氟隆啶磺酸未檢出」，無檢出動物用藥殘留，而此份自主複檢的報告也將轉交雲林衛生局。

此外也隨機抽樣同商品之不同批號送交公正單位SGS進行檢測，結果也是未檢測出「恩氟隆啶磺酸」針對原料來源，本社於捕撈、宰殺前均已依法對台灣鯛原料進行檢驗，結果同樣「未檢出」動物用藥，所有原料魚均在符合食品安全法規後，才能進入後續加工流程。

本社一直以來兢兢業業經營水產事業，每批台灣鯛採取嚴格的自主檢驗流程，「SGS逐批送驗」制度，每批皆具完整SGS檢驗報告，官網亦定期更新最新檢驗報告；本社在此重申，日後仍會與主管機關保持密切聯繫，並主動揭露後續檢驗、查核相關資訊，以最高標準維護食品安全，確保消費者權益。

