探12℃！　強冷空氣明南下

▲周三越晚越冷。（圖／資料照／記者李毓康攝）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，周三起東北季風增強，挾強冷空氣南下，周四、周五清晨北台平地最低氣溫約可降至12度，台北觀測站則可降至15度左右。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，今晨觀測資料顯示，迎風面降水回波增多，北海岸、北部山區及東北部有局部降雨；最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日東北季風水氣略增，北海岸、北部山區、大台北東側、東半部轉有局部短暫降雨的機率，氣溫略降，白天北舒適、南微熱，各地早晚偏涼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳德榮說，最新模式模擬顯示，周三起東北季風增強，挾強冷空氣南下；周三桃園以北、東半部有局部短暫雨；周四、周五水氣略減，北海岸、東半部有局部短暫降雨的機率。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



吳德榮表示，周三氣溫下降，越晚越冷；周四、周五清晨北台平地最低氣溫約可降至12度，台北觀測站則可降至15度左右，近似11月最強一波，仍屬東北季風，未達大陸冷氣團標準，但北台明顯轉冷，應注意保暖。

吳德榮指出，周六、周日東北季風減弱，水氣減，迎風面東半部偶有局部短暫降雨的機率，各地氣溫回升；下周一東北季風增強，水氣增多，氣溫略降，迎風面北部、東半部有局部短暫降雨的機率。

吳德榮提到，最新歐洲系集模式模擬顯示，下半周菲律賓東方海面另有熱帶擾動醞釀，有發展成颱的機率，下周將循天琴颱風的動向，通過菲律賓中部進入南海，一路西進，對台無威脅。