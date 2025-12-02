　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

探12℃！　強冷空氣明南下

▲▼行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,下雨,雨天,濕冷,保暖,禦寒,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,降雨,撐傘,雨傘,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲周三越晚越冷。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，周三起東北季風增強，挾強冷空氣南下，周四、周五清晨北台平地最低氣溫約可降至12度，台北觀測站則可降至15度左右。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，今晨觀測資料顯示，迎風面降水回波增多，北海岸、北部山區及東北部有局部降雨；最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日東北季風水氣略增，北海岸、北部山區、大台北東側、東半部轉有局部短暫降雨的機率，氣溫略降，白天北舒適、南微熱，各地早晚偏涼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳德榮說，最新模式模擬顯示，周三起東北季風增強，挾強冷空氣南下；周三桃園以北、東半部有局部短暫雨；周四、周五水氣略減，北海岸、東半部有局部短暫降雨的機率。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

吳德榮表示，周三氣溫下降，越晚越冷；周四、周五清晨北台平地最低氣溫約可降至12度，台北觀測站則可降至15度左右，近似11月最強一波，仍屬東北季風，未達大陸冷氣團標準，但北台明顯轉冷，應注意保暖。

吳德榮指出，周六、周日東北季風減弱，水氣減，迎風面東半部偶有局部短暫降雨的機率，各地氣溫回升；下周一東北季風增強，水氣增多，氣溫略降，迎風面北部、東半部有局部短暫降雨的機率。

吳德榮提到，最新歐洲系集模式模擬顯示，下半周菲律賓東方海面另有熱帶擾動醞釀，有發展成颱的機率，下周將循天琴颱風的動向，通過菲律賓中部進入南海，一路西進，對台無威脅。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 1 2632 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
全台7縣市今大停水！高雄最長53小時　有8臨時供水站
比特幣暴跌6%！拖累美股收黑427點　台積電ADR跌1.25

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

蘇澳煙波30車泡水　業者PO文自嘲「淹波」掀論戰

阿姨一開口！　律師瞬間石化「執業最驚嚇調解」

媽祖神蹟曝光！　鹿港天后宮「50萬光明燈」闆娘連點10年

全台7縣市今大停水！高雄最長53小時　有8臨時供水站

探12℃！　強冷空氣明南下

今晚變天！　「雨最大」地區曝

大腸癌年輕化「童年飲食」是主因？醫師揭最新研究：恐改變DNA

強風來襲！「全台11縣市」發布黃色燈號警示

徐斯儉出任國防部軍政副部長　顧立雄期勉：落實改革與轉型

入冬後最冷！0度線壓境「2天急凍探14℃」　東北風雨彈同步開砸

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

名模重獲自由！500萬交保現身畫面曝　友人陪同急上車離開

蘇澳煙波30車泡水　業者PO文自嘲「淹波」掀論戰

阿姨一開口！　律師瞬間石化「執業最驚嚇調解」

媽祖神蹟曝光！　鹿港天后宮「50萬光明燈」闆娘連點10年

全台7縣市今大停水！高雄最長53小時　有8臨時供水站

探12℃！　強冷空氣明南下

今晚變天！　「雨最大」地區曝

大腸癌年輕化「童年飲食」是主因？醫師揭最新研究：恐改變DNA

強風來襲！「全台11縣市」發布黃色燈號警示

徐斯儉出任國防部軍政副部長　顧立雄期勉：落實改革與轉型

入冬後最冷！0度線壓境「2天急凍探14℃」　東北風雨彈同步開砸

川普曝年底前公布Fed新主席　白宮熱門人選：上任後快速降息

蘇澳煙波30車泡水　業者PO文自嘲「淹波」掀論戰

大谷翔平宣布出戰WBC掀搶票潮！門票喊到50萬日圓　

羅志祥隔6年傳重啟大陸開唱！　關鍵原因曝…多人運動跌落神壇

阿姨一開口！　律師瞬間石化「執業最驚嚇調解」

媽祖神蹟曝光！　鹿港天后宮「50萬光明燈」闆娘連點10年

好多人中了！　「6大陷阱行為」累壞大腦

全台7縣市今大停水！高雄最長53小時　有8臨時供水站

山本由伸球種全面升級　數據證明他更強了

澤倫斯基盼與川普談關鍵議題　美特使將赴俄會普丁

【雨花炸開】飛機降落松山機場瞬間水濺四起！

生活熱門新聞

入冬後最冷！0度線壓境2天急凍探14℃

探12℃！　下波冷空氣時間曝

全台7縣市明大停水！　最長53小時無水可用

LINE吃掉200G！他「刪1群組」瞬間當機嚇慘

比ChatGPT爛「卻有1功能」　網讚：已訂Grok

強風來襲！「全台11縣市」發布黃色燈號警示

GoShare安全帽「頭套不是戴頭上」！神用法公開

李雅英「雪白蕾絲睡衣」美照曝　粉絲暈船

大腸癌年輕化童年飲食是主因？醫曝最新研究

2026年教召今開放查詢　過來人苦笑：是報名系統

宏福苑英雄！「菲傭關鍵1舉動」救了更多人

「明年11月28日」他喊別出國！網秒筆記

女網紅留言「你賣嗎？」　網轟丟臉

台灣經濟不好？他逛新竹巨城、好市多傻了

更多熱門

相關新聞

今晚變天！　「雨最大」地區曝

今晚變天！　「雨最大」地區曝

今晚變天！中央氣象署預報員林定宜表示，今天深夜到周三水氣較多，基隆北海岸、大台北地區、宜蘭有局部較大雨勢機率。

陸新一波寒流來襲！0度線直逼江南 多地將現下半年最冷一天

陸新一波寒流來襲！0度線直逼江南 多地將現下半年最冷一天

快訊／強對流！　大雷雨轟2縣市

快訊／強對流！　大雷雨轟2縣市

可能還有新颱風　模擬路徑曝

可能還有新颱風　模擬路徑曝

「先濕後乾」強冷空氣在路上　最低溫時間曝

「先濕後乾」強冷空氣在路上　最低溫時間曝

關鍵字：

氣象氣象雲吳德榮颱風

讀者迴響

熱門新聞

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟「2打1」畫面曝

入冬後最冷！0度線壓境2天急凍探14℃

即／高國豪私約3兄弟互打　攻城獅：私領域自行處理

探12℃！　下波冷空氣時間曝

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

高橋伸輔心肺停止送醫　變植物人！家屬悲痛證實

全台7縣市明大停水！　最長53小時無水可用

川普2.0「無償對台軍援」歸零！

男友遭榮譽處決！　21歲新娘抱遺體成婚

李靚蕾恢單2年嘆「讓人不得不相信愛情」

LINE吃掉200G！他「刪1群組」瞬間當機嚇慘

新竹車禍28歲女遭壓車底！眾人抬車救援畫面曝

8年前在校園被硬上　她鼓起勇氣告前任

快訊／郭台銘長女出手！共申讓鴻海5180張　套現逾11億元

台達電晚間發布重訊！將砸37億元併購晶睿

更多

最夯影音

更多
大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了
高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

名模重獲自由！500萬交保現身畫面曝　友人陪同急上車離開

名模重獲自由！500萬交保現身畫面曝　友人陪同急上車離開

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面