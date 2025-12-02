　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中國稱台灣沒有外交部長　外交部反擊：中國無從抹煞台灣主權獨立事實

▲▼ 外交部長林佳龍。（圖／達志影像／美聯社）

▲外交部長林佳龍。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹詠淇／台北報導

日中關係緊張，外交部長林佳龍2日接受彭博社採訪時表示，中日外交爭端可能拖延1年左右，引發中國外交部發言人林劍不滿怒嗆，「台灣是中國的一部分，沒有什麼外交部長」。對此，外交部發言人蕭光偉表示，中國虛妄的謊言不會因重複千百次而成為事實，中華民國台灣是主權獨立國家，擁有民主選舉產生的政府及完整運作的行政體系，當然包括總統、外交部與外交部長，中方無權置疑、也無從抹煞。

日本首相高市早苗繼「台灣有事」論後，日前再度公開表示「無認定台灣法律地位的立場」，引起中國連日不滿。我國外交部長林佳龍2日接受彭博社採訪時表示，中日外交爭端可能拖延1年左右。中國外交部發言人林劍2日在例行記者會上表達強烈不滿，更嗆，「台灣是中國的一部分，沒有什麼外交部長」。

對此，外交部發言人蕭光偉回應，二戰結束後具國際法效力的《舊金山和約》已取代《開羅宣言》及《波茲坦公告》等政治聲明，該和約並未將台灣交給中華人民共和國，中華人民共和國從未統治台灣一天。

蕭光偉指出，反觀我國自1980年代中期開始，由下而上推動政治自由化與民主化，並在1996年完成首次總統直選，以及之後歷經2000年、2008年及2016年的三次政黨輪替，不只鞏固民主體制，從此成為有效統治並對外代表台灣的唯一合法政府，也確立中華民國台灣與中華人民共和國對等存在、互不隸屬的現狀。

蕭光偉強調，中國虛妄的謊言不會因重複千百次而成為事實。中華民國台灣是主權獨立國家，擁有民主選舉產生的政府及完整運作的行政體系，當然包括總統、外交部與外交部長，總統賴清德更是經由全體台灣人民直接選舉所選出的，自然是代表我國的國家元首，中方無權置疑、也無從抹煞。

蕭光偉指出，數十年來，中國併吞台灣、消滅中華民國的野心，沒有一天改變過，不僅持續文攻武嚇，對台灣社會的滲透破壞也愈來愈嚴重。台灣不斷持續強化自我防衛的能力與韌性，就是要全力確保國家主權不受侵害，維護2300萬人民的自由民主和生活方式。

蕭光偉強調，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬是客觀事實，外交部呼籲北京當局認清只有透過與代表台灣人民的民選政府進行尊重與平等的對話，才能改善兩岸關係。同時，台灣衷心希望民主夥伴團結一致，共同撐起「民主保護傘」，一起面對威權主義的挑戰，守護共享的價值。

