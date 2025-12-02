台南地檢署啟動通譯教育訓練　助外籍施用毒品者獲得正確戒癮資源

▲台南地檢署舉辦通譯人才教育訓練，助外籍施用毒品者獲得正確戒癮資源。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

面對外籍人士施用毒品比例逐年上升，以及語言文化差異導致的司法落差，台南地檢署積極啟動多元處遇與權益保障措施，檢察長鍾和憲指出，外籍施用毒品者常因無法掌握司法程序、缺乏戒癮資訊，加劇誤解與風險，因此必須從「溝通」開始補強制度漏洞，2日於台南地檢署九樓大禮堂舉辦的通譯人員教育訓練，即是重要起點。

▲台南地檢署舉辦通譯人才教育訓練，檢察長鍾和憲親自主持開訓典禮，強調跨語言溝通的重要性。

鍾和憲檢察長親自主持開訓典禮，他表示語言隔閡讓外籍人士在司法程序中易遭遇困境，也減少取得治療與協助的機會。為改善此情況，地檢署不僅著手建置通譯人才資料庫，更希望透過專業通譯協助，讓外籍施用毒品者能正確理解法律、戒癮制度及政府資源。

他強調：「通譯不只是翻譯語句，而是政策與制度的傳遞者，更是建立信任的重要角色。」未來地檢署將持續打造順暢的跨語言溝通橋梁，確保外籍人士在司法程序中獲得實質保障，並透過適切多元處遇模式協助復歸社會、降低再犯率。

鍾檢察長也表示，毒品問題牽動社會安全，地檢署將持續推動「司法×醫療×社區」的協同合作模式，結合更多專業資源，形塑更完整的毒品防制網絡。他期勉各單位攜手合作，為臺南打造更強韌的社會安全網，落實司法保障與人權精神。

本次課程邀請蔡明達主任檢察官與觀護人組長蔡雅芳擔任講師，針對刑事訴訟法、相關法令與現行施用毒品者多元處遇模式進行講解，內容涵蓋戒癮治療、法律程序、社會支持機制等面向。透過課程，期望提升通譯與相關人員專業知能，未來能協助外籍施用毒品者獲得妥適的戒癮與社會支持，並促進跨領域合作，共同降低再犯率。

▲現場講授刑事訴訟法與毒品多元處遇模式，協助通譯人員提升法律與戒癮相關知能。

台南地檢署表示，將持續完善通譯制度與多元處遇策略，協助外籍人士於司法體系中獲得應有保障，並以專業、尊重與人權為核心，強化臺南地區的整體社會安全。