　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南地檢署啟動通譯教育訓練　助外籍施用毒品者獲得正確戒癮資源

▲台南地檢署舉辦通譯人才教育訓練，檢察長鍾和憲親自主持開訓典禮，強調跨語言溝通的重要性。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南地檢署舉辦通譯人才教育訓練，助外籍施用毒品者獲得正確戒癮資源。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

面對外籍人士施用毒品比例逐年上升，以及語言文化差異導致的司法落差，台南地檢署積極啟動多元處遇與權益保障措施，檢察長鍾和憲指出，外籍施用毒品者常因無法掌握司法程序、缺乏戒癮資訊，加劇誤解與風險，因此必須從「溝通」開始補強制度漏洞，2日於台南地檢署九樓大禮堂舉辦的通譯人員教育訓練，即是重要起點。

▲台南地檢署舉辦通譯人才教育訓練，檢察長鍾和憲親自主持開訓典禮，強調跨語言溝通的重要性。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南地檢署舉辦通譯人才教育訓練，檢察長鍾和憲親自主持開訓典禮，強調跨語言溝通的重要性。

鍾和憲檢察長親自主持開訓典禮，他表示語言隔閡讓外籍人士在司法程序中易遭遇困境，也減少取得治療與協助的機會。為改善此情況，地檢署不僅著手建置通譯人才資料庫，更希望透過專業通譯協助，讓外籍施用毒品者能正確理解法律、戒癮制度及政府資源。

他強調：「通譯不只是翻譯語句，而是政策與制度的傳遞者，更是建立信任的重要角色。」未來地檢署將持續打造順暢的跨語言溝通橋梁，確保外籍人士在司法程序中獲得實質保障，並透過適切多元處遇模式協助復歸社會、降低再犯率。

▲台南地檢署舉辦通譯人才教育訓練，檢察長鍾和憲親自主持開訓典禮，強調跨語言溝通的重要性。（記者林東良翻攝，下同）

鍾檢察長也表示，毒品問題牽動社會安全，地檢署將持續推動「司法×醫療×社區」的協同合作模式，結合更多專業資源，形塑更完整的毒品防制網絡。他期勉各單位攜手合作，為臺南打造更強韌的社會安全網，落實司法保障與人權精神。

▲台南地檢署舉辦通譯人才教育訓練，檢察長鍾和憲親自主持開訓典禮，強調跨語言溝通的重要性。（記者林東良翻攝，下同）

本次課程邀請蔡明達主任檢察官與觀護人組長蔡雅芳擔任講師，針對刑事訴訟法、相關法令與現行施用毒品者多元處遇模式進行講解，內容涵蓋戒癮治療、法律程序、社會支持機制等面向。透過課程，期望提升通譯與相關人員專業知能，未來能協助外籍施用毒品者獲得妥適的戒癮與社會支持，並促進跨領域合作，共同降低再犯率。

▲台南地檢署舉辦通譯人才教育訓練，檢察長鍾和憲親自主持開訓典禮，強調跨語言溝通的重要性。（記者林東良翻攝，下同）

▲現場講授刑事訴訟法與毒品多元處遇模式，協助通譯人員提升法律與戒癮相關知能。

台南地檢署表示，將持續完善通譯制度與多元處遇策略，協助外籍人士於司法體系中獲得應有保障，並以專業、尊重與人權為核心，強化臺南地區的整體社會安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
381 1 6382 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
張宥鈞離開職棒一年　新身分曝光：12強冠軍電影要角
PAZZO董座撂人痛毆運將！他「連滾帶爬」逃命畫面曝光
邱澤寵愛妻許瑋甯！　「席開43桌」夢幻婚禮費用曝光
快訊／PAZZO董座毆打運將道歉了　曝對方「一句話」引爆衝突

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台灣的溫暖！百年餅舖不捨香港大火　宣布「總店3天營收全捐」

台南地檢署啟動通譯教育訓練　助外籍施用毒品者獲得正確戒癮資源

張麗善出席國土計畫審議會　重申打破農地階級化、落實農民權益

日台商務促進會拜會台南市府　黃偉哲盼深化農業、教育與文化交流

台南青少年探索班成果展登場亮點滿滿！　黃偉哲勉勵青年勇敢追夢

怪獸迷手刀搶！奧斯卡哥吉拉「背鰭發光」紀念酒帥炸　12/3登場

深夜攔查+科技執法　雲林精準鎖定改裝車噪音亂象

貼香條啟動遶境！奉天宮媽祖攜手海神媽首訪阿里山

2026台南好young卡司揭曉　告五人、動力火車、玖壹壹全到齊

2025幸福城市調查　嘉義市施政滿意度奪冠...黃敏惠：每年都要+1　

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

台灣的溫暖！百年餅舖不捨香港大火　宣布「總店3天營收全捐」

台南地檢署啟動通譯教育訓練　助外籍施用毒品者獲得正確戒癮資源

張麗善出席國土計畫審議會　重申打破農地階級化、落實農民權益

日台商務促進會拜會台南市府　黃偉哲盼深化農業、教育與文化交流

台南青少年探索班成果展登場亮點滿滿！　黃偉哲勉勵青年勇敢追夢

怪獸迷手刀搶！奧斯卡哥吉拉「背鰭發光」紀念酒帥炸　12/3登場

深夜攔查+科技執法　雲林精準鎖定改裝車噪音亂象

貼香條啟動遶境！奉天宮媽祖攜手海神媽首訪阿里山

2026台南好young卡司揭曉　告五人、動力火車、玖壹壹全到齊

2025幸福城市調查　嘉義市施政滿意度奪冠...黃敏惠：每年都要+1　

台灣的溫暖！百年餅舖不捨香港大火　宣布「總店3天營收全捐」

東京聽奧奪1金6銀6銅　卓榮泰：運動是全民的權利

BDI創兩年新高、海岬型船年漲110%　估聖誕節前開始季節性下修

基隆自來水油污3大補償啟動　謝國樑：新山淨水廠供水戶全面納入

「八里三珍」變身Q版花燈！區長點亮聖誕光園…邀市民浪漫遊　

屏東音樂劇被讚：很台、很好哭　「融合陣頭+嗩吶」豪華卡司曝光！

「平鎮校草」張宥鈞離開職棒一年新身份曝光：12強冠軍電影要角

「日本美女」蹲下身...貓咪鑽裙底照爆紅　真實身分震驚1億人！

LINE「14款免費貼圖」限時下載！鏈鋸人、我是馬克

中國稱台灣沒有外交部長　外交部反擊：中國無從抹煞台灣主權獨立事實

【公司不想輸】設計公司幫開實習證明　直接搞出卷軸超有料XD

地方熱門新聞

台中也中鏢！藥檢超標鯛魚排「賣到剩12片」

台中市砸6.1億蓋「森林運動中心」啟用

新莊快樂公園今啟用　侯友宜：打造全齡共融休憩場域

台南大遠百聖誕公益點燈亮起15米星光樹感謝企業溫暖偏鄉學童

烏樹林暫置場火勢持續悶燒黃偉哲增設行動醫院守護居民健康

嘉義37社區齊聚　展現福利新成果

首屆長庚植牙論壇　聚焦All-on-X全口速定植牙

元智「販骨」學生團隊　獲百萬創業金

台南18行政區12月2日至3日連續39小時停水旅宿業請提前因應

「鹽琉開趴」年終壓軸　12/13新園海港登場

嘉義東西區雙引擎推動城市百年願景

航太碩士卡關轉職成功！參加青年職訓專班拿雙證照晉升科技工程師

再生醫療法明年上路！南市5合法院所可申請細胞治療

2025AGI機器人聯賽　打造桃園AI教育最友善城市

更多熱門

相關新聞

死刑合憲聽證會前　新加坡2天處決3人

死刑合憲聽證會前　新加坡2天處決3人

新加坡社運團體試圖挑戰死刑合憲性，聽證會預計明（3）日舉行，但在這場備受矚目的司法案件登場之際，當局上周卻在2天內處決3名毒品犯，使得今年伏法人數來到17人，成為2003年以來處決死囚人數最多的一年。

第13波安居緝毒成果　防堵網購平台漏洞

第13波安居緝毒成果　防堵網購平台漏洞

52塊雙獅地球牌海洛因磚藏燈座　收貨泰籍情侶收押

52塊雙獅地球牌海洛因磚藏燈座　收貨泰籍情侶收押

雇低收男種大麻　詭辯有病求減刑

雇低收男種大麻　詭辯有病求減刑

吸毒男虐殺5貓　二審仍重判

吸毒男虐殺5貓　二審仍重判

關鍵字：

台南地檢署通譯訓練毒品戒癮

讀者迴響

熱門新聞

高志綱遭爆外遇林倪安！對話、照片疑曝光

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟「2打1」畫面曝

中記者逼問台灣屬於中國？日外相微笑1句KO

清潔員送32元電鍋涉貪　一審今公布

即／32元電鍋送拾荒嬤　清潔員涉貪判決出爐

山友登頂七星山　驚見現場露3點換泳裝

南萬華教父辭世！義子「完成遺願」...砍斷仇家雙腳筋

入冬後最冷！0度線壓境2天急凍探14℃

即／涉貪清潔員憨厚笑了　被褫奪公權曝下一步

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑

中國遊客赴日「護照套皮」裝台人　影片瘋傳炸鍋

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

濱崎步才證實開無人演唱會！陸媒逆轉打臉：是假消息

天母阿嬤狂盧「退貨關東煮」　店員一句高EQ回擊

Ella突要粉絲為親弟集氣！　露面崩潰大哭...曝「3熟悉面孔」都離世

更多

最夯影音

更多
大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了
高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面