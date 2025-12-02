　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

2億毒品叩關！52塊雙獅地球牌海洛因磚藏燈座　泰籍情侶收押

▲刑事局國際科查獲市價逾2億、19塊雙獅地球牌海洛因磚，逮捕涉案3名泰籍犯嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局國際科查獲市價逾2億、19塊雙獅地球牌海洛因磚，逮捕涉案3名泰籍犯嫌。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

刑事局今年9月接獲越南公安部情資，近期越南、寮國陸續查獲多起利用「藝術燈」、「家具」藏毒來台的跨國走私運毒案，經台灣駐越南警務聯絡組及越南公安部交換情資後，刑事局國際刑警鎖定數批自越南寄往台灣的包裹，警方會同關務署清查，發現監控的可疑包裹申報內容均為燈具或家飾品，貨單號碼頻繁更換，在台收件人則刻意使用泰國、越南籍人士身分規避警方查緝，加上與大數據分析比對後呈現異常，使專案小組決定啟動偵查。

刑事局國際刑警科第二隊報請橋頭地檢署指揮後，由李侃穎檢察官統籌調度，於10月23日會同關務署進行拆封檢驗該批可疑的藝術燈座。經拆包檢查13組藝術燈後，發現越南運毒集團以軟鉛板嚴密包裹海洛因磚，外層再用木板和黑色硬塑料密封，將52塊海洛因磚夾藏於燈座底部。

▲刑事局國際科查獲市價逾2億、19塊雙獅地球牌海洛因磚，逮捕涉案3名泰籍犯嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

一組藝術燈可藏放4塊毒磚，檢警最終查獲7件可疑包裹，暗藏金三角地區「雙獅地球牌」高純度海洛因磚52塊，總重19.875公斤，末端價格超過新台幣2億元，成功阻斷大量毒品流入市面。

專案小組會同中華郵政公司清查包裹收貨地址，該運毒集團設定的收貨人是位於高雄岡山區某工廠的泰籍女移工JIN女，但J嫌未拿到報酬，自忖收貨物品應該是違禁品，11月初斷然拒絕郵差送貨後，中華郵政把這些海洛因磚包裹退回招領，這時隱身越南的操盤毒梟致電中華郵政，要求把包裹改送到台中市太平區某處。

▲刑事局國際科查獲市價逾2億、19塊雙獅地球牌海洛因磚，逮捕涉案3名泰籍犯嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局會同各單位層層重兵佈署在M女、S男泰籍情侶檔入住的汽車旅館，專案小組本想埋伏等台灣販毒集團上門收貨，未料6日深夜S男倉皇奔出汽車旅館，因他發現本應藏有大量海洛因磚的燈座底部被掏空，幹員一擁而上直接控制兩人，透過S男手機通訊軟體回報收貨情況OK，果然到深夜一名負責接貨的台灣白牌車司機把車開到汽旅內，當場被捕。

司機落網喊冤，他是透過白牌車公司平台指揮、要他到場運輸貨物，經警方聯繫白牌車平台，發現叫車需求是跨國集團在境外申請，刑事局同步通報越南警方，越南公安部在該國河內逮捕跨國運毒集團主嫌及查獲大量毒品，寮國警方也在境內找到海洛因分裝地點，台越寮國跨境司法互助成功瓦解此運毒集團，查扣市價高達2億高純度海洛因磚。

▲刑事局國際科查獲市價逾2億、19塊雙獅地球牌海洛因磚，逮捕涉案3名泰籍犯嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

警方清查泰籍情侶檔是受僱來台收貨，對方允諾機票食宿全程招待，並給予數萬泰銖走路工，兩人落網辯稱不知道所收貨物是海洛因磚，警訊後依涉犯跨國走私毒品罪嫌移送地檢署複訊，兩人因說法避重就輕，訊後遭檢察官聲押獲准，刑事局將持續追查國內末端接應分子及境外主嫌。避免境外毒品流入市面、危害國人身心。

獨／豪宅雙屍美女藥頭正面曝　疑48小時「馬拉松極樂趴」奪2命

太子集團層峰派對淫亂內幕曝　總務長出口海量台灣女模網紅性服務

9億CEO「極樂毒趴」內幕曝！富家女留學返台...竟淪「上流藥頭」

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
381 1 6382 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
砍斷天道盟大哥「黑狗」腳筋！　2刀手穿同款帽T現身
快訊／高國豪發聲！　深感懊悔接受懲處
南萬華教父被鐵鎚斷腿！　6年後癌逝「盯著」義子復仇
AV女神「0偽裝逛九份脫了」！　超兇身材被拍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

為義父報仇砍斷仇家腳筋！2刀手自首...穿同款「3黑點」帽T原因曝

南萬華教父告別式…義子埋伏「挑斷仇家腳筋」！　檢方聲押2人

快訊／台中公車突衝越對向車道撞拖吊車　3人受困搶救中

台中囂張密醫美容院「切割陰唇」都能做　狂發整形對比照吸客

台高檢署六大緝毒系統齊發　卓榮泰痛批網購平台成漏洞

南萬華教父被鐵鎚斷腿！6年後癌逝火化...「盯著」義子斷仇家腳筋

快訊／椎間盤突出手術後不如預期　男獨自離開醫院陳屍碧潭

獨／16槍狙殺通緝犯！27歲槍手通緝　檢警研判他躲在「這地點」

南方澳漁港驚見女浮屍！78歲婦撈起已身亡　家屬悲痛認屍

阿公鬼切2車道慘被KO！救護車保險桿噴出　移動神主牌畫面曝

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

為義父報仇砍斷仇家腳筋！2刀手自首...穿同款「3黑點」帽T原因曝

南萬華教父告別式…義子埋伏「挑斷仇家腳筋」！　檢方聲押2人

快訊／台中公車突衝越對向車道撞拖吊車　3人受困搶救中

台中囂張密醫美容院「切割陰唇」都能做　狂發整形對比照吸客

台高檢署六大緝毒系統齊發　卓榮泰痛批網購平台成漏洞

南萬華教父被鐵鎚斷腿！6年後癌逝火化...「盯著」義子斷仇家腳筋

快訊／椎間盤突出手術後不如預期　男獨自離開醫院陳屍碧潭

獨／16槍狙殺通緝犯！27歲槍手通緝　檢警研判他躲在「這地點」

南方澳漁港驚見女浮屍！78歲婦撈起已身亡　家屬悲痛認屍

阿公鬼切2車道慘被KO！救護車保險桿噴出　移動神主牌畫面曝

柯文哲聲請法庭直播結果曝！法院准「宣判後播」　許甫酸：司改奇觀

海鯤號「無錨海測」是造艦團隊爆的料　張競：敏感消息外洩才令人擔心

私密肌保養三重點！少精緻糖、多透氣更健康

台中購物節吸金逾200億　彰化人消費11億居外縣市之冠

友邦聖露西亞總理順利連任　外交部祝賀：露國政府堅定挺台國際參與

吳申梅激烈爆吵香港尪！　火大搭機衝回台「完全攔不住」

為義父報仇砍斷仇家腳筋！2刀手自首...穿同款「3黑點」帽T原因曝

《巫師4》未來計畫曝光　CDPR發豪語：新三部曲6年內全完成

2親台候選人領先！宏都拉斯大選技術性平手　將啟動人工計票

桃園市環、警攜手取締噪音車成效佳　榮獲「城市治理卓越獎」

【助人的默契】新竹車禍28歲女遭車壓　路人默默衝上前合力抬車

社會熱門新聞

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟「2打1」畫面曝

清潔員送32元電鍋涉貪　一審今公布

即／32元電鍋送拾荒嬤　清潔員涉貪判決出爐

南萬華教父辭世！義子「完成遺願」...砍斷仇家雙腳筋

即／涉貪清潔員憨厚笑了　被褫奪公權曝下一步

即／高國豪私約3兄弟互打　攻城獅：私領域自行處理

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑

「私約二嫂」兄弟街頭互毆　高國豪IG被酸

她結婚一年偷吃嫩妹護理師！嬌妻見照片崩潰

人妻健身3個月懷孕了！深夜激戰教練　夫崩潰離婚

牛魔王被斬了！檢警扣21輛改裝車　超豪華陣容曝

蘇澳煙波飯店提泡水車賠償方案　自救會拒絕

新竹車禍28歲女遭壓車底！眾人抬車救援畫面曝

來台觀光首日就進警局！馬國男拍車牌秒爆衝突

更多熱門

相關新聞

雇低收男種大麻　詭辯有病求減刑

雇低收男種大麻　詭辯有病求減刑

楊姓男子種大麻案件仍在審理中，他竟不知悔改，為規避查緝，雇用低收王男在租屋處另起爐灶，提供技術與種子，王負責直播供楊遠端監控，經檢調攻堅查獲84株大麻及逾686公克成品，牟利超過千萬元。法院審理，楊辯護主張他有病在身請求減刑；王則稱因經濟弱勢受雇。法官認定楊男前案仍在審理中再犯、惡性重大、王男則獲取共27萬6千元不法報酬與租金補貼，分別判處6年、5年2月。

吸毒男虐殺5貓　二審仍重判

吸毒男虐殺5貓　二審仍重判

海洛因磚也有仿冒品　稀釋再蓋「雙獅地球標」

海洛因磚也有仿冒品　稀釋再蓋「雙獅地球標」

轎車撞3車害騎士慘摔　肇逃男被逮疑毒駕

轎車撞3車害騎士慘摔　肇逃男被逮疑毒駕

台男與15同夥「曼谷被逮」畫面曝！

台男與15同夥「曼谷被逮」畫面曝！

關鍵字：

刑事局國際刑警科海洛因毒品

讀者迴響

熱門新聞

高志綱遭爆外遇林倪安！對話、照片疑曝光

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟「2打1」畫面曝

中記者逼問台灣屬於中國？日外相微笑1句KO

清潔員送32元電鍋涉貪　一審今公布

即／32元電鍋送拾荒嬤　清潔員涉貪判決出爐

山友登頂七星山　驚見現場露3點換泳裝

南萬華教父辭世！義子「完成遺願」...砍斷仇家雙腳筋

入冬後最冷！0度線壓境2天急凍探14℃

即／涉貪清潔員憨厚笑了　被褫奪公權曝下一步

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

中國遊客赴日「護照套皮」裝台人　影片瘋傳炸鍋

即／高國豪私約3兄弟互打　攻城獅：私領域自行處理

濱崎步才證實開無人演唱會！陸媒逆轉打臉：是假消息

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑

天母阿嬤狂盧「退貨關東煮」　店員一句高EQ回擊

更多

最夯影音

更多
大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了
高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面