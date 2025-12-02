2億毒品叩關！52塊雙獅地球牌海洛因磚藏燈座　泰籍情侶收押

▲刑事局國際科查獲市價逾2億、19塊雙獅地球牌海洛因磚，逮捕涉案3名泰籍犯嫌。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

刑事局今年9月接獲越南公安部情資，近期越南、寮國陸續查獲多起利用「藝術燈」、「家具」藏毒來台的跨國走私運毒案，經台灣駐越南警務聯絡組及越南公安部交換情資後，刑事局國際刑警鎖定數批自越南寄往台灣的包裹，警方會同關務署清查，發現監控的可疑包裹申報內容均為燈具或家飾品，貨單號碼頻繁更換，在台收件人則刻意使用泰國、越南籍人士身分規避警方查緝，加上與大數據分析比對後呈現異常，使專案小組決定啟動偵查。

刑事局國際刑警科第二隊報請橋頭地檢署指揮後，由李侃穎檢察官統籌調度，於10月23日會同關務署進行拆封檢驗該批可疑的藝術燈座。經拆包檢查13組藝術燈後，發現越南運毒集團以軟鉛板嚴密包裹海洛因磚，外層再用木板和黑色硬塑料密封，將52塊海洛因磚夾藏於燈座底部。

一組藝術燈可藏放4塊毒磚，檢警最終查獲7件可疑包裹，暗藏金三角地區「雙獅地球牌」高純度海洛因磚52塊，總重19.875公斤，末端價格超過新台幣2億元，成功阻斷大量毒品流入市面。

專案小組會同中華郵政公司清查包裹收貨地址，該運毒集團設定的收貨人是位於高雄岡山區某工廠的泰籍女移工JIN女，但J嫌未拿到報酬，自忖收貨物品應該是違禁品，11月初斷然拒絕郵差送貨後，中華郵政把這些海洛因磚包裹退回招領，這時隱身越南的操盤毒梟致電中華郵政，要求把包裹改送到台中市太平區某處。

刑事局會同各單位層層重兵佈署在M女、S男泰籍情侶檔入住的汽車旅館，專案小組本想埋伏等台灣販毒集團上門收貨，未料6日深夜S男倉皇奔出汽車旅館，因他發現本應藏有大量海洛因磚的燈座底部被掏空，幹員一擁而上直接控制兩人，透過S男手機通訊軟體回報收貨情況OK，果然到深夜一名負責接貨的台灣白牌車司機把車開到汽旅內，當場被捕。

司機落網喊冤，他是透過白牌車公司平台指揮、要他到場運輸貨物，經警方聯繫白牌車平台，發現叫車需求是跨國集團在境外申請，刑事局同步通報越南警方，越南公安部在該國河內逮捕跨國運毒集團主嫌及查獲大量毒品，寮國警方也在境內找到海洛因分裝地點，台越寮國跨境司法互助成功瓦解此運毒集團，查扣市價高達2億高純度海洛因磚。

警方清查泰籍情侶檔是受僱來台收貨，對方允諾機票食宿全程招待，並給予數萬泰銖走路工，兩人落網辯稱不知道所收貨物是海洛因磚，警訊後依涉犯跨國走私毒品罪嫌移送地檢署複訊，兩人因說法避重就輕，訊後遭檢察官聲押獲准，刑事局將持續追查國內末端接應分子及境外主嫌。避免境外毒品流入市面、危害國人身心。

