麥玉珍表態選台中市長　江和樹「全力反對」：這不是菜市場的市長

▲民眾黨立委麥玉珍。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨立委麥玉珍近日表態參選台中市長，1日更喊話「麥玉珍要爭取參選台中市市長，為何不可」？引起熱議。對此，民眾黨台中市議員江和樹表示，「自己一定是全力反對，這不能開玩笑，我們黨不會給她提名，要怎麼提名？要選當初當立委時就要扎根，這不是菜市場的市長，是台中市的市長餒」。



麥玉珍1日發文表示，最近看到一些新聞、評論，自己想很坦白說一句「麥玉珍要爭取參選台中市市長，為何不可」？人有心、就有力，參選，不是資格問題，是格局與態度。

麥玉珍表示，參不參選、會不會當選，那是下一個階段的事，但一座城市的未來，不應該因為「誰還沒講好」、「誰還沒溝通」就自動放棄。

麥玉珍強調，台灣民眾黨不是還沒上場就舉白旗的政黨，自己也不是遇到壓力就退縮的人，自己沒有缺資格；機會，是自己努力爭取的。在民主社會，沒有「當然不行」這種事。台中，是多元、有力量、有故事的城市；自己不是來要位置，而是來奉獻、解決問題、提升城市價值的。

對此，江和樹於節目《頭家來開講》表示，「我們黨不會給她提名，要怎麼提名？要選當初當立委時就要扎根、宣布，現在議員沒機會去選市長，這不是菜市場的市長，是台中市的市長餒」。

江和樹表示，麥玉珍是新住民，不是沒有表現，但怎麼沒跟中央先講好或跟地方打聲招呼，如果真的是炒聲量為了選議員，其實鼓勵麥玉珍去台中潭雅神選，那邊新住民比例比較高，黨內有跟麥玉珍講過，也希望麥玉珍去參選，因為那邊剛好有個缺額，選了有機會會上，黨內也能夠徵召。

江和樹認為，只要是台中市民就可以選台中市長，但自己一定是全力反對，因為這不能開玩笑，主委就已經說民眾黨沒有適合的人選，麥玉珍這個時候又說要選，怎麼不早點講？真的要選台中也不是不行，人選很重要，不是黃國昌就是柯文哲，不然也來個黃珊珊也好，至少不會被其他人笑。

▼江和樹 。（圖／江和樹提供）