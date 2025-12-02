幕後／不想作球給賴清德！　國情報告藍設高門檻「看總統誠意多大」

▲國民黨團總召傅崐萁、書記長羅智強、副書記長林沛祥就賴總統國情報告發表看法。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

總統賴清德日前拋出1.25兆國防特別預算，立法院在野黨團要求賴到國會進行國情報告。賴清德態度傾向正面開放，但強調須符合憲政規範、不得涉及實質質詢。國民黨團今（2日）在黨團大會中討論此議題，原本包括「統問統答」、「幾問幾答」等折衷模式都有討論，但最終仍由黨團總召傅崐萁定調「一問一答」。有藍委認為，既然賴清德釋放「想來」的訊號，在野黨更不能在程序上放鬆，不然等同作球給賴清德。

在今日上午的國民黨團大會中，總統到立法院進行國情報告的方式，曾出現過短暫的鬆動。會中有立委認為，既然賴清德與民進黨都釋放出「想來國會」的訊號，國民黨並非不能保留一點彈性空間。因此在今天上午黨團會議中，一度有人主張，若能以「統問統答」或「幾問幾答」作為折衷方案，也不是不可行，如此一來外界也不會認為是國民黨刻意阻撓賴進行國情報告 。

這樣的想法從國民黨立委賴士葆受訪時可以看出。他指出，國情報告源自國民大會時代，當時的總統李登輝到國民大會國情報告後，也有綜合答覆，也不是備詢，沒有違憲問題。不過他也直言，看總統府要讓立委「幾問幾答」，如果只是想要來講話不想回答，那就不用來了啊，在總統府開記者會就好，既然來了，就是「要跟國會互動」，這是他們的底線。

不過，這道曙光很快就破滅。傅崐萁隨後定調，國民黨團立場仍是「一問一答」。他並重提賴清德選前在辯論會上公開承諾願意接受立委詢答，如今態度卻搖擺，「不知道賴總統能不能落實當初的承諾？還是又成為萊爾校長？」

藍營態度出現轉變，藍委私下坦言，既然賴清德釋出「想來的訊號」，那在野黨在程序上更不能讓步，如果只是讓總統走進國會朗誦講稿，沒有任何互動，不但無法達到監督效果，反而會讓賴清德獲得一個全國直播的舞台，「那不如在總統府講一講就好了，我們也不需要作球給他」。

另有藍營人士坦承，「一問一答」確實是高門檻，他猜想賴清德接受的可能性不高，但藍營就是希望透過這個高門檻「看總統的誠意究竟有多大」。此外，藍委也態度強硬的表示，若賴清德不進行國情報告，1.25兆軍購預算預算就不可能付委審查。

面對可能出現的僵局，難道不怕再被民進黨操作成阻擋國防預算嗎？一位藍委說的很白，他強調，經過大罷免案後，整個政治氛圍對藍營明顯有利，他不認為民意會因此而反轉。

持鷹派立場的藍委也強調，115年度總預算都尚未處理，行政院卻急推國防特別預算，「根本的預算都沒過，先審特別預算邏輯怪怪的，會不會本末倒置」。

藍委李彥秀也表示，賴清德來立法院國情報告並接受詢答，不僅是權力，更是責任。「一問一答」的方式，是賴清德總統化解朝野僵局重要的一步，賴清德應該把握「歷史時刻」，發揮總統的高度，善盡總統職責，創造民主憲政慣例。