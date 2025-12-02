　
    • 　
>
政治

幕後／不想作球給賴清德！　國情報告藍設高門檻「看總統誠意多大」

▲▼國民黨總召傅崐萁、書記長羅智強、副書記長林沛祥就賴總統國防預算案發表看法。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨團總召傅崐萁、書記長羅智強、副書記長林沛祥就賴總統國情報告發表看法。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

總統賴清德日前拋出1.25兆國防特別預算，立法院在野黨團要求賴到國會進行國情報告。賴清德態度傾向正面開放，但強調須符合憲政規範、不得涉及實質質詢。國民黨團今（2日）在黨團大會中討論此議題，原本包括「統問統答」、「幾問幾答」等折衷模式都有討論，但最終仍由黨團總召傅崐萁定調「一問一答」。有藍委認為，既然賴清德釋放「想來」的訊號，在野黨更不能在程序上放鬆，不然等同作球給賴清德。

在今日上午的國民黨團大會中，總統到立法院進行國情報告的方式，曾出現過短暫的鬆動。會中有立委認為，既然賴清德與民進黨都釋放出「想來國會」的訊號，國民黨並非不能保留一點彈性空間。因此在今天上午黨團會議中，一度有人主張，若能以「統問統答」或「幾問幾答」作為折衷方案，也不是不可行，如此一來外界也不會認為是國民黨刻意阻撓賴進行國情報告 。

這樣的想法從國民黨立委賴士葆受訪時可以看出。他指出，國情報告源自國民大會時代，當時的總統李登輝到國民大會國情報告後，也有綜合答覆，也不是備詢，沒有違憲問題。不過他也直言，看總統府要讓立委「幾問幾答」，如果只是想要來講話不想回答，那就不用來了啊，在總統府開記者會就好，既然來了，就是「要跟國會互動」，這是他們的底線。

不過，這道曙光很快就破滅。傅崐萁隨後定調，國民黨團立場仍是「一問一答」。他並重提賴清德選前在辯論會上公開承諾願意接受立委詢答，如今態度卻搖擺，「不知道賴總統能不能落實當初的承諾？還是又成為萊爾校長？」

藍營態度出現轉變，藍委私下坦言，既然賴清德釋出「想來的訊號」，那在野黨在程序上更不能讓步，如果只是讓總統走進國會朗誦講稿，沒有任何互動，不但無法達到監督效果，反而會讓賴清德獲得一個全國直播的舞台，「那不如在總統府講一講就好了，我們也不需要作球給他」。

另有藍營人士坦承，「一問一答」確實是高門檻，他猜想賴清德接受的可能性不高，但藍營就是希望透過這個高門檻「看總統的誠意究竟有多大」。此外，藍委也態度強硬的表示，若賴清德不進行國情報告，1.25兆軍購預算預算就不可能付委審查。

面對可能出現的僵局，難道不怕再被民進黨操作成阻擋國防預算嗎？一位藍委說的很白，他強調，經過大罷免案後，整個政治氛圍對藍營明顯有利，他不認為民意會因此而反轉。

持鷹派立場的藍委也強調，115年度總預算都尚未處理，行政院卻急推國防特別預算，「根本的預算都沒過，先審特別預算邏輯怪怪的，會不會本末倒置」。

藍委李彥秀也表示，賴清德來立法院國情報告並接受詢答，不僅是權力，更是責任。「一問一答」的方式，是賴清德總統化解朝野僵局重要的一步，賴清德應該把握「歷史時刻」，發揮總統的高度，善盡總統職責，創造民主憲政慣例。

高志綱爆小三！身分起底　「露屁蛋」騎車照爆紅

北市警爆用陸製酒測器　原產地竟寫中華民國

台北市議會今（2日）進行第六次市政總質詢，民進黨市議員洪婉臻質詢時拿出警方所採購的酒測器給台北市長蔣萬安，要求蔣大聲念出酒測器上的廠商標籤，並拿出查到的廠商資料，質疑警方所採購的酒測器、酒測棒都是來自中國大陸深圳製造，不但違反採購規則，更被大陸廠商吃豆腐，以「中國台灣警方使用」拿來作為宣傳，要求市府、市警局檢討。蔣萬安則回應，酒測器材皆為警政署採購，北市警局為接收單位，市府會向中央反應。

柯文哲喊搜索賴清德家　周玉蔻：只會搜到累積超過1億的捐款收據

國民黨團邀賴清德國情報告「底線髮夾彎」　綠：遵守憲法很難嗎？

指賴清德拙於言辭　王世堅建議抓大放小：蔡英文就做很好

國民黨智庫大換血　陳冲、李鴻源確定接任副董

