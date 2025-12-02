危害國安！港府刊憲禁止2海外團體運作　參與或援助者最高判14年

▲港府保安局局長刊憲禁止「香港議會」、「香港民主建國聯盟」在港運作。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

香港特區政府再出手整頓危害國安風險，今天（2）日在憲報刊登命令，宣布禁止「香港議會」及「香港民主建國聯盟」在港運作或延續活動，命令即時生效，兩組織正式列為「受禁組織」，「向受禁組織提供任何形式的援助或為其牟取會費或援助等，一經定罪，最高可處罰款1百萬港元及監禁14年。」

香港特區政府保安局局長鄧炳強今天2日行使《維護國家安全條例》（2024年第6號）（《國安條例》）第60（1）條所賦予的權力，在憲報刊登命令，禁止『香港議會』及『香港民主建國聯盟』在香港特別行政區運作或繼續運作，即日生效。

保安局發言人強調，「保安局局長已命令禁止『香港議會』及『香港民主建國聯盟』在香港特區運作或繼續運作，該兩個組織已即時成為受禁組織，任何人從事《國安條例》第62至65條所訂明的行為，即屬犯罪。」

發言人強調，包括，以受禁組織的幹事或成員身份行事，或自稱或聲稱是受禁組織的幹事或成員；代受禁組織進行任何活動；參與受禁組織的集會；煽惑他人成為受禁組織成員；「向受禁組織提供任何形式的援助或為其牟取會費或援助等，一經定罪，最高可處罰款1百萬港元及監禁14年。」

發言人表示，危害國家安全是非常嚴重的罪行，該類行為或活動可能造成極為嚴重的後果。警方會對相關犯罪行為嚴正執法，呼籲社會大眾「不要以身試法，不應參與受禁組織的任何活動或與其有任何瓜葛，與受禁組織劃清界線。」