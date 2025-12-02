「牛仔褲穿一次就要洗」洗衣店負責人：會有細菌！教1招防褪色

▲牛仔褲應該多久洗一次，掀起網友熱論。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者施怡妏／綜合報導

有些人不愛洗牛仔褲，因為可能會褪色或是影響版型，但不洗當然就會有異味，究竟要如何保養才算正確？有網友表示，一直認為牛仔褲不需要常常洗，可以撐到半年再洗，沒想到居然有人穿一次就洗一次，讓他非常震驚。對此，留言區一名洗衣店三代的網友解答，「當然是每次穿完都要洗。」

有網友在Threads發文，「剛剛得知一個重磅消息！」竟然有人牛仔褲是穿一次就洗，讓他相當震驚，一直以為牛仔褲是幾個月、甚至半年才洗一次，如果常常洗可能會導致牛仔褲褪色。

貼文曝光，自稱是「洗衣店第三代」的網友表示，這類話題似乎永遠難有標準答案，「以洗衣店角度，當然是每次穿完都要洗」，牛仔褲屬於厚重布料，容易吸附汗水和皮脂，這些都是細菌的蛋白質溫床，若長時間不清洗，恐會滋生細菌，「就健康層面來講，當然是穿過盡量洗。」

多數人擔心的褪色問題，他分享妙招，可以試著反面放進洗衣袋，「或者如果很多人怕洗，現在的電子衣櫥也是很好的選擇。」

根據《LAD Bible》報導，造型師芭塔爾（Ranya Batal）在影音平台TikTok曾分享，絕對不會把牛仔褲丟入洗衣機裡洗，「雖然很噁心，但相信我！」芭塔爾指出，洗過的牛仔褲會褪色、也會變得永遠不合身，她提出保養牛仔褲的方法，只要將褲子裝進封口袋，再「冰進冰箱2天」，就能讓牛仔褲看起來煥然一新。

這個方法也得到Levi's執行長伯格（Chip Bergh）的認同，他指出，洗牛仔褲會損壞裡面的材質，他也從來沒用洗衣機洗過，建議將牛仔褲放在冰箱中過夜，以幫助去除細菌，或是放在外面曬太陽等，若是真的出現髒汙，他只會局部清潔褲子上沾染污漬處，若褲子真的很髒則會快速手洗。