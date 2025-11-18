　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

600元入手UQ牛仔褲！內行曝省錢攻略　「1神器」一鍵查最低價　

▲▼UNIQLO,日本UNIQLO。（圖／達志影像／美聯社）

▲UNIQLO。（圖／達志影像／美聯社）

記者施怡妏／綜合報導

日系服飾品牌UNIQLO在台經營多年，深受消費者喜愛，最近天氣轉涼，許多人開始添購保暖衣物。一名UQ狂粉就「買便宜攻略」，分享長期觀察出來的特價規律、價格走勢，通常每周二早上8-9點會更新特價價格，並分享能查歷史價格的「UQ搜尋」工具，並成功以590元購入原價1290的牛仔寬褲。

原PO在Dcard發文，「讓你不再買貴的UNIQLO購買攻略」，UQ每周會有兩種特價模式，分別是每周五的「期間限定特價」和每周二的特價。期間限定特價通常從周五早上9點開跑、為期一周；周二特價則在週二早上8至9點更新，有些商品若銷售不佳，還會持續下修價格。

他觀察一陣子也發現，除了U系列以外的聯名商品，不太會參與期間限定特價；不過，偶爾也會出現新定價，像是原價1290的褲子，降價到990元，甚至連標籤都換了，「感謝祭通常在每年6月初和12月初，為期一周」。

原PO推薦「UQ搜尋」網站，只要輸入「Uniqlo+商品貨號」，就能查詢過去價格和歷史最低價。他也提到，這個方法適合「不急用、有耐心又想省錢的人」，若是不想等太久、不想賭會不會特價，一開始的期間限定特價就可以入手了。

貼文曝光，掀起網友討論，「之前原價賣990元的喇叭褲，過了半年變290元，直接怒買一件」、「原PO超厲害，這篇學到好實用的知識，收藏學起來」、「這是論文級的特價心得嗎，真心佩服」、「超級實用攻略，我也都是在等特價的」。

11/16 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中日官員磋商無進展　陸外交部：敦促日方收回錯誤言論
六福村列「12組名字」同音同字　6周末免費玩
北市公費流感疫苗「剩約12萬劑」　3類人快去打
胡瓜遭控襲胸籃籃　郭忠祐也在場…還原現場狀況
20歲超商店員騎車上班　衝上人行道慘死
快訊／日方重申：高市早苗不會撤回「台灣有事」發言
台積電老將羅唯仁傳「帶走2奈米機密」投靠英特爾　經部：已派人

相關新聞

全家1490元羽絨外套「出清價298元」

全家1490元羽絨外套「出清價298元」

下周一（17日）入秋以來最強冷空氣開始南下，不少人開始物色保暖外套。近日有網友驚喜發現，全家超商一款羽絨外套竟從原價1490元一路砍到298元，比起UNIQLO動輒破千元的羽絨外套，價格根本「狠到骨子裡」，話題引發熱論。

UNIQLO喀什米爾T恤免費送

UNIQLO喀什米爾T恤免費送

UNIQLO x KAWS 9款針織單品

UNIQLO x KAWS 9款針織單品

羽球天后戴資穎　出任UNIQLO品牌大使

羽球天后戴資穎　出任UNIQLO品牌大使

戴資穎變UNIQLO大使！

戴資穎變UNIQLO大使！

UNIQLO特價攻略折扣時間牛仔褲省錢技巧

