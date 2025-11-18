600元入手UQ牛仔褲！內行曝省錢攻略　「1神器」一鍵查最低價　

▲UNIQLO。（圖／達志影像／美聯社）



記者施怡妏／綜合報導

日系服飾品牌UNIQLO在台經營多年，深受消費者喜愛，最近天氣轉涼，許多人開始添購保暖衣物。一名UQ狂粉就「買便宜攻略」，分享長期觀察出來的特價規律、價格走勢，通常每周二早上8-9點會更新特價價格，並分享能查歷史價格的「UQ搜尋」工具，並成功以590元購入原價1290的牛仔寬褲。

原PO在Dcard發文，「讓你不再買貴的UNIQLO購買攻略」，UQ每周會有兩種特價模式，分別是每周五的「期間限定特價」和每周二的特價。期間限定特價通常從周五早上9點開跑、為期一周；周二特價則在週二早上8至9點更新，有些商品若銷售不佳，還會持續下修價格。

他觀察一陣子也發現，除了U系列以外的聯名商品，不太會參與期間限定特價；不過，偶爾也會出現新定價，像是原價1290的褲子，降價到990元，甚至連標籤都換了，「感謝祭通常在每年6月初和12月初，為期一周」。

原PO推薦「UQ搜尋」網站，只要輸入「Uniqlo+商品貨號」，就能查詢過去價格和歷史最低價。他也提到，這個方法適合「不急用、有耐心又想省錢的人」，若是不想等太久、不想賭會不會特價，一開始的期間限定特價就可以入手了。

貼文曝光，掀起網友討論，「之前原價賣990元的喇叭褲，過了半年變290元，直接怒買一件」、「原PO超厲害，這篇學到好實用的知識，收藏學起來」、「這是論文級的特價心得嗎，真心佩服」、「超級實用攻略，我也都是在等特價的」。