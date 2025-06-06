穿新牛仔褲！竟口袋縫死「藏6顆小石頭」　真實用途曝光

▲有內行人透露，一些牛仔褲會用「石洗」做舊刷色處理。（示意圖／Pixabay）

文／CTWANT

市面上牛仔褲款式五花八門，每一種都各有族群青睞。一名女子穿新買的牛仔褲，無意發現有個被縫死的口袋裡竟有6顆小石頭，納悶這些石頭的用途；女子將小石頭拍下PO網後，引發熱烈討論，有內行人解釋真實用途，讓許多人驚呼「長知識了」。

有一名女網友在社群Threads分享，她先前買了一件牛仔褲，終於找到機會穿出門，但穿上後發現右側有一個口袋是縫死的，她好奇之下剪開縫口，口袋裡面掉出6顆有點灰灰的白色小石頭，她不禁傻眼說，「所以這幾顆石頭到底是…」。

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貼文底下引發熱烈討論，不少人跟原PO有類似經驗，「我也曾在我的Levi’s找到小石子。也很驚訝stonewashed denim 真的是literally stones and washed」、「原本以為是洗褲子沒拿出東西」、「我的牛仔褲口袋也有耶，手會一直想去搓」。

眾多留言中有內行人說明小石頭的真實用途，原來這些石頭不是異物，而是名為「浮石」（Pumice）的天然材料，也稱作浮岩，是種火山岩，通常產生於火山爆發，岩漿迅速冷卻形成。浮石因為含有大量的氣孔和小孔洞，密度很小也非常輕，能浮在水面上，這項特性也被廣泛運用於牛仔褲的做舊處理；而做舊過程簡單來說，就是把浮石丟進打磨缸，再把原色牛仔褲丟進去一起水洗，成品就會有舊化刷色的紋理。

小石頭真實用途公開後，大票網友紛紛直呼，「長知識了」、「原來是這樣，還以為跟路邊石頭差不多」、「滑脆還能長知識」；還有人開玩笑表示，「石來運轉啦，好運的牛仔褲」。

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