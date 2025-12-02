天母阿嬤狂盧「退貨關東煮」要放回去滷　店員一句話高EQ回擊

▲天母阿嬤狂盧「退貨關東煮」，強調自己早上才買，還要求放回鍋裡滷。（圖／翻攝Threads）

台北天母一名阿嬤1日上午買了關東煮，下午突然跑回超商，一直狂盧店員要「退貨」，眼見對方不為所動，居然要求把關東煮「放回去」滷一滷。對此，店員不僅耐心聽完需求，還平靜回了一句話，讓網友大讚EQ真好。

原PO在Threads貼出路過超商時拍下的影片，一名家住天母的阿嬤早上10點多買了關東煮、茶葉蛋，下午4點多跑回超商退貨。店員覺得時間隔太久了，拒絕阿嬤退貨，但阿嬤一直狂盧，強調「我又不是放到隔天！」、「我快11點來買，只是回去煮飯，然後休息一下、睡個午覺嘛」。

店員面有難色，但阿嬤繼續情勒：「我從中山北路六段、美國學校再走過來也要半個多小時」。溝通過程中，店員平靜理性傾聽，但禁不住阿嬤不依不撓，還是撥了通電話，確認是否符合退換貨標準。

眼見店員掛掉電話後依舊婉拒退貨，阿嬤也「讓步」，改要求把手上的關東煮「回鍋」滷一滷再拿起來。對此，店員只能苦笑婉拒，還淡淡反問一句：「姐～如果是別人放下去滷你還敢買嗎？」

影片曝光後，許多網友都大讚店員情緒穩定、理性平和，而且從頭到尾堅定立場、明確拒絕不合理的退換，還有人痛批：「以為是好市多喔？」、「什麼奇葩客人都有」、「服務業真的好難做」、「熟食是要怎麼退啦」掀起熱議。