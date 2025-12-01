　
入冬後最冷！0度線壓境「2天急凍探14℃」　東北風雨彈同步開砸

▲▼行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,下雨,雨天,濕冷,保暖,禦寒,羽絨衣,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,降雨,撐傘,雨傘,氣象,降溫,天氣配圖,路口安全,行人路權,汽機車停讓行人,交通安全,行人穿越道,交通違規,過馬路,斑馬線,交通執法,行人地獄,禮讓行人。（圖／記者李毓康攝）

▲明日深夜東北季風增強。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／台北報導

中央氣象署預報，明（2）日晚間起東北季風將再度增強，台灣各地將迎來明顯降溫，北部及宜蘭率先轉為濕冷天氣。本周三至周四（12/3、12/4）夜間及清晨是這波冷空氣影響最明顯的時段，預期「冷得很有感」。氣象署指出，各地夜晚清晨低溫約18至21度，周三起更下探至北部及中部14至15度、南部15至16度、東部16至17度，金門與馬祖則僅12至14度左右。

氣象粉專「氣象報馬仔」指出，從850hPa等溫線分析，可見象徵冷空氣勢力的「0°C等溫線」將一路南壓到台灣北部近海，雖未達大陸冷氣團標準，但已強於一般東北季風，屬於「偏強冷高壓」等級，影響程度不容小覷，預測本周三、周四夜間與清晨最冷，尤其竹苗以南及空曠地區，輻射冷卻強烈，是最容易出現低溫的區域，典型呈現「白天略暖、夜裡轉冷、清晨最冷」型態。

▲0度線壓近台灣北部。（圖／翻攝自Facebook／氣象報馬仔、鄭明典）

▲0度線壓近台灣北部。（圖／翻攝自Facebook／氣象報馬仔）

至於北部及東北部雲量偏多，輻射冷卻效果不明顯，入夜後降溫幅度反而較小，但因迎風面降雨增多，白天體感仍明顯偏冷。氣象署提醒，桃園以北及宜蘭在2日夜間至4日間歇性有雨，局部地區不排除出現大雨；4日後北台灣雨勢才會趨緩，僅基隆及宜蘭仍可能有局部降雨，而中南部則維持多雲到晴。

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來天氣趨勢。（圖／氣象署，下同）

前氣象局長鄭明典也在社群平台分享衛星觀測0度線的方式，他解釋，紅外線影像能反映地面溫度，而藍、綠色交界處基本上就是攝氏0度的位置。以朝鮮半島為例，可看到入夜後0度線快速往南推移，整個半島很快落入零度以下，以綠色顯示；若影像呈現土色與綠色交界，則可能低於-20°C，代表極度酷寒區域，此法也能套用至其他晴朗地區的溫度判讀。

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

氣象署提醒，本周冷空氣勢力偏強，加上北部與宜蘭濕冷環境，外出應注意保暖並攜帶雨具；竹苗以南雖天氣較乾，但清晨易出現更低溫，也需留意早晚寒意。整體來看，氣溫將在周末逐步回升，但本周中期的冷意將是入冬後最明顯的一波。

更多新聞
