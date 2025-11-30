周二入夜變天「連2天雨區最大」　最冷剩13度

▲周二晚間起東北季風增強，雨區擴大。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(1日)清晨仍有中高層水氣，西半部有小雨，白天後水氣減少，不過周二晚間起東北季風增強，北部、東部和恆春半島有局部短暫雨，中部山區也有零星雨，持續到周三，且將有一波降溫，其中最冷時刻在周四清晨，局部低溫可能下探13度。

中央氣象署預報員曾昭誠表示，今天這波中高層水氣預計影響到明天清晨，明晨之前西半部有零星小雨，明天白天過後水氣減少，且持續到周二白天，僅迎風面地區桃園以北、宜蘭有局部短暫雨，花東、中南部山區有零星小雨，雨量不會太多，其他地區為多雲到晴。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

曾昭誠指出，周二晚間起東北季風增強，影響到周五，其中周二晚上到周三北部、東半部，恆春半島有局部短暫雨，中部山區也有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

周四、周五東北季風影響，不過水氣減少，回到多雲到晴天氣，不過基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島仍有局部短暫雨，周六、周日東北季風減弱。

▲▼一周天氣和溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度趨勢上，曾昭誠說明，明天白天約25到28度左右，周二清晨低溫約20度上下；周二晚上東北季風南下，周三、周四北部和宜蘭約16到20度，其他地區降到21到25度，最冷的時間點落在周四清晨，低溫約15到18度，局部空曠地區會再低1到2度，可能下探13到14度，不過冷空氣強度仍以東北季風為主。

曾昭誠指出，周五過後溫度將回升，其中南部可到22到25度；周六、周日北部和宜蘭溫度可回到22到25度以上，南部溫度會更高，各地低溫約17到20度，感受偏涼。