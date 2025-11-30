　
東北季風殺到！全台急降溫「空曠處恐探13°C」 　北台一路濕到周五

▲週二晚起各地降溫，週末回溫早晚仍涼。（圖／記者李毓康攝）

▲周二晚起各地降溫，周末回溫早晚仍涼。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

隨著東北季風在周二（12/2）晚間增強，全台天氣即將轉涼變天。中央氣象署表示，周一（12/1）起白天各地仍維持舒適溫暖，北部與宜蘭局部短暫雨，其他地區多雲到晴；但周二晚間起東北季風南下，北部、宜花將明顯降溫並出現局部降雨，各地清晨也轉涼，日夜溫差加大。

氣象署預報員曾昭誠指出，周二晚上到周三期間東北季風最明顯，北部整天氣溫將落在約17至20度，中南部約23至25度。降雨方面，周二深夜至周三白天北部、東半部及恆春半島都有局部短暫雨，中部山區也有零星雨勢；其他地區依舊為多雲到晴的天氣型態。

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供，下同）

這波冷空氣最冷時段落在周四（12/4）清晨，各地低溫約15至18度，西半部與宜蘭甚至可能下探到15度以下；空曠地區及河谷在輻射冷卻影響下，可能再低 1 至 2 度，最低下探13度。氣象署提醒，清晨偏冷，早出晚歸務必增添衣物。

降雨預估將持續至周五（12/5），基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島有局部短暫雨。周末氣溫則逐漸回升，各地白天有望回到22至27度，但早晚仍偏涼，日夜溫差明顯。

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

整體而言，本週天氣將歷經「先暖後涼、周四最冷、周末回溫」的變化，提醒民眾注意天氣轉折，外出攜帶保暖衣物並留意降雨路段。

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

更多新聞
民眾黨爆退黨潮？　謝立功晚間發文：黨的「溫度」去哪了

周二入夜變天「連2天雨區最大」　最冷剩13度

周二入夜變天「連2天雨區最大」　最冷剩13度

明天(1日)清晨仍有中高層水氣，西半部有小雨，白天後水氣減少，不過周二晚間起東北季風增強，北部、東部和恆春半島有局部短暫雨，中部山區也有零星雨，持續到周三，且將有一波降溫，其中最冷時刻在周四清晨，局部低溫可能下探13度。

烏樹林暫置場火災燃燒區域縮減台南環保局、消防局持續撲滅降溫

烏樹林暫置場火災燃燒區域縮減台南環保局、消防局持續撲滅降溫

強冷空氣來襲！狂風暴雪內蒙古局地驟降20℃

強冷空氣來襲！狂風暴雪內蒙古局地驟降20℃

明天中部以北低溫15度　周末白天明顯回溫

明天中部以北低溫15度　周末白天明顯回溫

斷崖式降溫來了！明晚急凍剩12度

斷崖式降溫來了！明晚急凍剩12度

