本週末就衝花東！Falifali音樂節開唱、花湯記行暖心登場　兩大盛事帶你一次玩好玩滿

▲眾多原民音樂人齊聚的2025 Falifali音樂節，將為遊客帶來連續三天的熱血演出。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

生活中心／綜合報導

2025年底的花東，將在本週末迎來年度最受矚目的兩大活動，不論是熱愛原民音樂的族群，還是喜歡慢活旅遊的旅客，都能在這趟旅程中找到最屬於自己的感動。由眾多原民音樂人齊聚的2025 Falifali音樂節，將以強大卡司和專屬東海岸的放電氛圍，為遊客帶來連續三天的熱血演出；而2025花蓮太平洋溫泉季「花湯記行」，延續「繁花盛開」的意象，將瑞穗的「英雄泉」與安通的「美人湯」兩大百年品牌，轉化為大健康旅遊的核心，打造專屬的暖心之旅。兩大活動同時登場，不僅讓花東成為最具吸引力的旅遊首選，也讓越來越多民眾紛紛規劃要在週末一探究竟。

今年的Falifali音樂節以「部落故事、南島節奏」為核心，陣容全面升級、曲風更加多元，集結原住民樂團、民謠歌手、獨立樂團、電子音樂人與跨界樂手，共同打造全台最具自然脈動的音樂場域，讓民眾能在山海、星空與音樂的陪伴下，沉浸式感受東部限定的chill氛圍。無論是三五好友相揪追星，或是一個人想來場音樂充電之旅，Falifali都是放鬆又有能量的最佳選擇。

另一頭，花蓮太平洋溫泉季「花湯記行」 作為花蓮冬季觀光重點活動之一，今年以「食、住、遊、購、行」五感體驗規劃活動內容，此外，今年更推出期間限定的「花湯尋跡集章活動」，可於瑞穗及安通指定店家完成任務集章，兌換限量紀念「雙泉湯珠手環」。

本週末兩大重量級活動同時登場，無論是奔赴音樂舞台熱情搖擺，或是尋訪花蓮山海間的暖湯秘境，都能透過這趟旅程重新找到生活的節奏。同時也提醒民眾，花東地區目前交通、住宿供應相當充足，建議旅客提前規劃路線並留意現場公告，才能玩得更盡興。

這個週末，就把煩悶留在城市裡，帶著輕鬆心情往東走吧！在Falifali音樂節感受青春能量，在「花湯記行」讓身心獲得療癒補給，一次收集花東的熱情與溫暖。最美的山海與最好玩的活動，都在等你來親自體驗。

【FaliFali音樂節活動資訊】

日期｜ 114/11/28（五）～11/30（日）

時間｜ 14:00－21:00

地點｜ 花蓮縣玉里鎮馬太林文化園區

更多資訊｜ 花蓮 FaliFali FB：https://www.facebook.com/profile.php?id=61563819716168

【2025 花蓮太平洋溫泉季活動資訊】

開幕式：11/22(六) 18:00～22:00

湯畔音樂會：

場次＆時間｜11/29(六)、12/06(六)、12/13(六) 18:00～22:00

地點：瑞穗天合國際觀光酒店、玉里鎮民公園