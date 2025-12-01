　
民生消費

全家新推「開心果霜淇淋」　甜甜圈新品、獨家聯名奶茶39元開喝

▲▼全家便利商店新推出「開心果霜淇淋」，同步還有獨家奶茶新品。（圖／業者提供）

▲全家便利商店新推出「開心果霜淇淋」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全家便利商店新推出「開心果霜淇淋」將於12月5日起開賣，同步還有多款療癒系甜點、飲料，包括「Q堤系列甜甜圈」2款新品，還合作「河堤上的貓」、「龍角」等多個知名品牌，打造4款獨家聯名奶茶；此波還有鮮乳坊限定萌物集章兌換活動。

▲▼全家便利商店新推出「開心果霜淇淋」，同步還有獨家奶茶新品。（圖／業者提供）

▲全家便利商店新推出「開心果霜淇淋」。（圖／業者提供）

全家Fami!ce霜淇淋再推話題新品，冬季限定「Fami!ce開心果霜淇淋」攜手Brillante星忱甜點，由法國巧克力大賽冠軍師傅陳星緯監製，嚴選美國開心果，研磨成細膩果醬，濃郁堅果香氣飽滿，融合乳香後，綿密滑順、入口即化。此次同步推出以Brillante 為靈感的專屬餅乾紙套、霜淇淋杯身，採低調金線幾何設計，更顯精品質感。

「Fami!ce開心果霜淇淋」自12月5日起，在全家限定店舖開賣，12月5日起至12月7日限時3天，全家APP隨買跨店取更推出「5支188元」限時快閃優惠；此外，12月5日起至2026年1月4日，購買Fami!ce霜淇淋，加價不沾手黑白巧克力醬只要9元。
 
●聯名奶茶季

全家以5款濃香系冬季奶茶，打造主題「聯名奶茶季」，集結知名品牌合作，獨家開發風味，全系列聯名奶茶皆以39元販售。包括日本人氣品牌「SAKImoto」帶來鹽香交織焦糖甜香的「塩焦糖奶茶」；以正宗茶餐廳靈魂原料「黑白淡奶」呈現厚香底蘊的「黑白淡奶港式奶茶」。

▲▼全家便利商店新推出「開心果霜淇淋」，同步還有獨家奶茶新品。（圖／業者提供）

▲▼全家便利商店推出獨家奶茶新品。（圖／業者提供）

▲▼全家便利商店新推出「開心果霜淇淋」，同步還有獨家奶茶新品。（圖／業者提供）

合作品牌還有新竹知名手搖飲「河堤上的貓」，推出酸甜莓果調性的「莓果森林奶茶」，以紅茶底韻融合柔和奶香，入口後尾韻帶微微果酸，輕盈不膩。人氣手搖飲「龍角」則推出「龍角龍涎厚乳」，以濃厚乳香搭配紅茶香氣，口感飽滿、順口度高。

●甜甜圈新品

療癒甜點新品，還包括全家旗下人氣「Q堤系列甜甜圈」推出2款新品，首推經典糖霜「經典蜜糖Q堤」，而可可風味愛好者推薦「雙重巧克力Q堤」，香氣濃郁卻不厚重，帶來大人系巧克力的平衡苦甜。2款新品單件售價均39元，12月9日前全系列Q堤「任選2件79折」，或可搭配指定飲品，享餐餐超值配59元優惠。

▼「Q堤系列甜甜圈」推出2款新品。（圖／業者提供）

▲▼全家便利商店新推出「開心果霜淇淋」，同步還有獨家奶茶新品。（圖／業者提供）

●萌物周邊兌換

全家APP推出「農情聖誕好奶季集章趣」活動，即日起至2026年1月6日，凡購買鮮乳坊、乳研所指定商品任2件，即可獲得1章，集滿指定章數，可兌換鮮乳坊A2β酪蛋白鮮乳、牛牛拾穗帆布袋、鮮乳坊零錢包、側背包等限定好禮。

▲▼全家便利商店新推出「開心果霜淇淋」，同步還有獨家奶茶新品。（圖／業者提供）

▲▼全家APP推出集章活動，購買鮮乳坊、乳研所指定商品任2件，可集章兌換周邊。（圖／業者提供）

▲▼全家便利商店新推出「開心果霜淇淋」，同步還有獨家奶茶新品。（圖／業者提供）

全家APP同步還有「全家來就補鮮奶積分趣」，活動期間購買指定鮮乳1元，累積1分，達指定積分即可免費兌換「牧場直送4.0鮮乳」，或加價兌換「法國特福廚具組」、熱銷全日本的「猩猩之握按摩器」，數量有限，兌完為止。

★7-11開賣龜記「蘋果紅萱」

韓星瘋喝的手搖飲「龜記蘋果紅萱」，如今進軍超商，在7-ELEVEN 新鮮屋系列商品上架，單瓶售價38元，即日起至12月23日優惠價35元，兩瓶59元。

▲韓星瘋喝龜記手搖飲「蘋果紅萱」，如今在超商也買得到。（圖／業者提供）

韓國男團SUPER JUNIOR 成員東海今年4月來台時，在IG曬出手拿「龜記」手搖飲的照片，引發7萬粉絲敲碗詢問。龜記官方後來在社群揭露，東海手上喝的是「蘋果紅萱三分糖微冰」帶動飲料爆紅，原料一度接近缺貨；之後男團NCT WISH 來台，也跟風喝前輩同款龜記飲料，讓這波「韓星同款蘋果紅萱」熱度持續延燒。

「龜記蘋果紅萱」上架7-11，飲品以金萱紅茶、烏瓦紅茶、台灣蜜香紅茶、錫蘭紅茶調和為基底，採間歇萃取技術融合天然蘋果濃縮汁，茶香厚實、果香明亮，層次分明。

11/29 全台詐欺最新數據

資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

全家新推「開心果霜淇淋」　甜甜圈新品、獨家聯名奶茶39元開喝

