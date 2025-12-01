川普發文「封閉委內瑞拉領空」 前空軍副司令曝玄機

　
國際

川普發文「封閉委內瑞拉領空」 前空軍副司令張延廷曝玄機

▲▼美國總統川普曾怒斥女記者「閉嘴，小豬」。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普發文警告，「應將委內瑞拉上空視為完全關閉」。（圖／達志影像／美聯社）

記者柯沛辰／綜合報導

美國總統川普在社群平台發文，警告航空公司及飛行員「應將委內瑞拉上空視為完全關閉」，被外界解讀為即將動武。對此，中華民國前空軍副司令張延廷分析，美國目標是推翻委國總統馬杜洛政權，不斷戰略施壓，是為了裡應外合，但現在「內應不夠」，主要有3點因素。

張延廷受邀在節目《中天辣晚報》分析，美國現在目標就是裡應外合，如今戰略施壓有餘，強度也夠，但是內應不夠，原因有三：

一、馬杜洛已經執政3年，可說是完全掌權。
二、美國的極限施壓是逐步來，但馬杜洛早就軍事動員、心理動員完畢，眾人已有警覺，美國的施壓效果就沒了。
三、內應不夠，因為力量被馬杜洛壓住了。

張延廷認為，美國想要短時間內讓馬杜洛下台，或期待委國內部發生政治巨變，「可能性並不高」，除非美國真的動武，但如此一來，不僅美國要面對戰爭風險，川普明年2026的諾貝爾和平獎也會飛了。

政大國關中心兼任研究員嚴震生認為，川普其實就是恫嚇、極限施壓，然後逮捕一些毒梟，但不會真正動武，因為川普最終目的是委內瑞拉的石油，若搞出什麼內部動亂，美國就能介入重建，撈到一些好處。

11/28 全台詐欺最新數據

相關新聞

川普「封閉領空」集結美軍　委內瑞拉痛批：非法侵略

川普「封閉領空」集結美軍　委內瑞拉痛批：非法侵略

美國總統川普日前在社群平台上呼籲航空公司「將委內瑞拉上空視為完全關閉」，引發委內瑞拉政府強烈反彈，指責此舉是「殖民主義威脅」，並譴責美方再度對委內瑞拉人民施加「非法且毫無理由的侵略」。委內瑞拉外交部指出，美國無權關閉他國領空，但川普的言論可能造成航班不確定性，甚至使航空公司不願繼續飛往當地。

川普：委內瑞拉領空封閉　美軍已集結

川普：委內瑞拉領空封閉　美軍已集結

川普馬杜洛上周通話　討論會晤可能性

川普馬杜洛上周通話　討論會晤可能性

傳美擬承認俄占烏克蘭領土　包括克里米亞

傳美擬承認俄占烏克蘭領土　包括克里米亞

CNN：美軍攻擊毒運船　二度擊殺倖存者

CNN：美軍攻擊毒運船　二度擊殺倖存者

