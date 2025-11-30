　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

陸客取消日本飯店！　日當局「曝數據」：其他國家已填補空缺

▲▼ 日本街景,上野,人潮畫面,旅遊。（圖／記者劉維榛攝）

▲雖然中國旅客大量取消日本飯店預訂，但實際上已經有來自其他國家的旅客陸續填補訂單空缺。（圖／記者劉維榛攝）

記者王佩翊／編譯

日本大阪觀光局日前公布最新數據稱，大阪府旅館來自中國顧客的訂單有5至7成被取消。不過大阪觀光局理事長溝畑宏也直言，僅部分飯店受到影響，因為客源結構較多元的飯店早就有其他國家的旅客迅速填補退訂空房的空缺。

日本首相高市早苗先前在國會答辯上的「台灣有事」發言引發中國不滿，中國外交部因此對國民發出日本旅遊警戒，聲稱「中國公民在日本遇襲事件頻傳」，呼籲取消日本旅遊與留學計畫，中國多間航空公司更因此取消赴日航班。受此影響，許多中國人取消赴日旅遊計畫，取消飯店預訂。

先前曾有消息指出，中國觀光客的減少重創大阪觀光產業，不過實際上大阪府內飯店業者面臨兩極化發展。依賴中國團客的業者慘遭大量退訂，但分散客源的飯店則是迅速接獲其他國家觀光客的訂單，填補空缺。

大阪觀光局日前針對約20家府內飯店進行訪查後發現，12月底前來自中國旅客的預訂中，高達5至7成已遭取消。負責人員指出，「大阪難波地區高度仰賴中國客群的飯店遭到嚴重衝擊。」

儘管如此，大阪觀光局理事長溝畑宏也補充道，並非所有業者都受到波及，從數據分析可以看到，客源結構較為多元的飯店，早就已經透過新客戶成功填補退訂的空缺，幾乎未受影響。這些飯店因接待來自歐美及其他國家的個人或團體旅客較多，得以迅速填補中國客退訂的空房。

溝畑宏在雷曼兄弟破產、311大地震、釣魚台爭議期間擔任觀光廳長官，並負責處理相關事宜。對於日中關係未來走向，他直言情勢不容樂觀。儘管政治關係緊張，他強調觀光、文化、體育等民間交流仍應持續進行。

溝畑宏也強調，大阪將重新檢討海外遊客招攬策略。他表示，「大阪的入境觀光戰略核心是從歐美、東南亞等廣泛區域達成均衡攬客，即使中國觀光客減少，也可以透過其他市場來補強，朝2030年入境旅客2000萬人目標穩步邁進。」

 
11/28 全台詐欺最新數據

