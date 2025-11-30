　
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

韓最大電商「酷澎」個資外洩　疑中國籍前員工犯案！大門密碼外流

▲▼南韓國內規模最大電商「酷澎」（Coupang）爆發3370萬筆用戶個資外洩的事件。（圖／VCG）

▲南韓國內規模最大電商「酷澎」（Coupang）爆發3370萬筆用戶個資外洩的事件。（圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓最大電商平台「酷澎」（Coupang）爆發史上罕見的大規模個資外洩事件，至少3370萬筆用戶資料遭曝光，比原先通報的4500筆暴增7500倍，幾乎等同全體酷澎用戶。不僅姓名、電話、電子郵件、住址，甚至部分用戶在地址欄填寫供配送員使用的玄關大門密碼也一併流出。酷澎研判，事件疑似由已離職的中國籍前員工所為。

根據《韓聯社》酷澎昨（29）日證實，本次高達3370萬筆個資外洩，遠高於18日首次對外公布的約4500筆。由於酷澎始終未曾對外公布官方會員總數，但其活躍用戶在今年第3季已達2470萬人、付費會員約1400萬人，因此個資外洩規模甚至大於已知總用戶量，等同於幾乎全體用戶都遭殃。相當於南韓每4名成年人，就有3人個資遭到外洩。

外洩資訊包含用戶的姓名、電郵地址、收件者姓名與電話、配送地址、部分訂單資料等。儘管酷澎強調，信用卡資料、付款資訊與登入密碼未受影響，但大量南韓用戶仍陷入恐慌，因為不少人習慣在配送地址欄填上公寓大門玄關密碼，讓配送員方便進入大樓置放包裹，導致「住家大門密碼也可能曝光」的疑慮急速蔓延。

南韓各大社群平台，包括媽咪社團、X與網路論壇湧入大量用戶抱怨，「住家大樓的共同玄關密碼都外洩了該怎麼辦」、「就算不是付款資料，地址與電話流出也能被用來犯罪」、「就連取消註冊會員多年的人也能收到個資曝光簡訊，資料到底保存了多久？」

更有不少人嚇得被迫停止使用酷澎。

▲▼南韓電商「酷澎」位於南韓首爾的總部大樓。（圖／VCG）

▲南韓電商「酷澎」位於南韓首爾的總部大樓。（圖／VCG）

也有用戶憤怒指出，即使外洩的不是信用卡資料，住家地址、電話與門禁密碼本身就是極具風險的敏感資訊。其他人則反映，已開始接到不明來電，甚至擔憂會再度遭遇2次被害。

調查顯示，事件並非外部駭侵，而是「內部人員非法取得資料」惹禍。報導揭露，嫌疑人為曾任職酷澎的中國籍前員工，且已在案發後離境。目前首爾警察廳已著手調查，並於25日接獲酷澎提出的告訴狀。不過，因嫌疑人已離職、且不在南韓境內，恐增加調查難度。

酷澎提交給相關單位的資料顯示，非法存取行為疑似從今年6月24日就開始持續。南韓政府目前已成立聯合調查小組，將釐清事故根本原因，並制訂相關對策。個人資訊保護委員會也已兩度受理通報。

至於Coupang酷澎台灣則強調，調查後尚無證據顯示Coupang酷澎台灣的消費者資料外洩。

11/28 全台詐欺最新數據

505 1 6555 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／民眾黨創黨元老宣布退黨
袁惟仁爆緊急送醫！前妻陸元琪不知情「二度發聲」
12月新制懶人包一次看　台鐵大改點
天琴颱風輸水氣今午後掃過　周二入夜急轉涼「北東雨變大」
商旅「天花板水泥掉落」砸傷住客　業者道歉了
快訊／尊重李有宜退黨　民眾黨：祝福她早日完成學業
朱學恒明出獄！強吻鍾沛君判11月　表現良好獲縮刑

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

陸客取消日本飯店！　日當局「曝數據」：其他國家已填補空缺

膠囊藥混入「氰化物」殺夫！越南人妻奪3命判死　8歲童也不放過

韓最大電商「酷澎」個資外洩　疑中國籍前員工犯案！大門密碼外流

北韓公主神隱90天首現身！墨鏡出席「空軍典禮」　仿製美國無人機

AI助攻黑五買爆！　美國網購業績「衝3700億元」創新高

赴日注意！日本1周「19萬人染流感」　兒童併發腦炎恐怖案例曝

烏克蘭無人艇突襲！俄「影子船隊」油輪爆炸起火　畫面曝光

北海道獵殺960頭熊「焚化爐爆滿」燒不完！　連熊太平間也冰不下

俄軍夜襲烏克蘭！　無人機、飛彈狂轟釀6死數十傷

韓國人直呼「好羨慕日本！」首爾爆反中示威　抗議中國觀光客增加

邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」

袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

高雄奪命車禍！女店員上班被撞死　7秒驚悚致命瞬間畫面曝　

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

死語復興！陳澤耀強到遭虧「假大馬人」　劉以豪BJ4.EO4分不清...他們好監介XD

日韓要聞酷澎Coupang南韓個資外洩中國籍前員工

