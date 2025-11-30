北韓公主神隱90天首現身！墨鏡出席「空軍典禮」　仿製美國無人機

▲北韓最高領導人金正恩帶著女兒金主愛出席空軍成立80周年紀念典禮。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩28日前往元山，出席空軍成立80周年紀念典禮，他在演說上強調，空軍將被賦予新的重大任務和新的戰略軍事資產。會場上，能夠看見各種新型無人機，以及北韓首度對外公開的長程空對地飛彈，外型激似德國研發的「金牛座」空射巡弋飛彈。

另外，金正恩的寶貝女兒金主愛，則是繼今年9月搭乘綠皮專用列車前往中國後，時隔90天再度在公開鏡頭前露面，此時她身穿黑色皮衣、戴上墨鏡。

根據北韓官媒《朝中社》今（30）日報導，金正恩和金主愛28日前往元山葛麻飛行場，出席北韓空軍成立80周年紀念活動。他在演講時強調，空軍必須捍衛領空，勇敢擊退敵軍各種偵查和軍事挑釁等行為，「新的戰略軍事資產和新的重大任務，將賦予我國空軍！在行使核戰嚇阻時，空軍扛起第一線的責任，黨和祖國對空軍寄予厚望。」

《韓聯社》引述南韓知名軍事專家、國會議員庾龍源（國民力量）的說法，指出北韓自從和俄羅斯展開軍事技術合作後，近年來積極強化常規性武裝力量的現代化，尤其設法強化落後美國、南韓最多的空軍戰力，「照片顯示，北韓正積極提升空對地攻擊能力。」

據悉，北韓最近積極引進各種無人機，5月也曾對外公開從戰鬥機發射新型中程空對空導彈的射擊訓練，而3月也曾對外公開空中預警管制機，外型激似南韓所使用的波音737 AEW&C，南韓將之稱為「Peace Eye」。

另外，從北韓官媒公開的其他張相片來看，也有外型激似美國RQ-4全球鷹偵察機的「金星（샛별）4型」、以及外型激似美國MQ-9收割者偵察機的「金星（샛별）9型」。