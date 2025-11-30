AI助攻黑五買爆！　美國網購業績「衝3700億元」創新高

▲美國「黑色星期五」（Black Friday）折扣季。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國「黑色星期五」（Black Friday）再度刷新線上購物紀錄，在AI聊天機器人與智慧比價工具全面上線後，今年美國民眾瘋狂湧入電商平台，線上消費金額飆破118億美元（約台幣3742億元），比去年成長9.1％，寫下史上最高紀錄。業者直言，AI已經成為今年購物季的最大推手。

根據《路透社》報導，Adobe Analytics指出，美國網購流量在黑五爆增，AI導流量更是比去年暴增805％。去年尚未上路的Walmart「Sparky」、Amazon「Rufus」等AI工具，今年成為消費者找折扣、比價格的新神器。

eMarketer分析師戴維卡尼安（Suzy Davidkhanian）表示，AI讓節日購物的壓力降低，「消費者透過大型語言模型能更快找到想買的東西，整個流程更有方向感。」

美國黑五熱銷商品包括樂高（LEGO）、寶可夢（Pokemon）卡牌、任天堂（Nintendo）Switch、PS5，還有Apple AirPods等，從玩具到電子產品全面熱賣。

高物價、失業率上升 美國民眾更依賴「聰明購物」

今年購物季適逢美國民眾預算吃緊、消費者信心下滑、失業率逼近4年新高，讓大家更精打細算。

Mastercard SpendingPulse指出，黑五線上銷售成長10.4％，遠高於實體店的1.7％，顯示民眾更依賴比價工具、線上折扣搶便宜。

全球銷售數據也反映AI的強勢影響力。

Salesforce指出，今年黑五AI相關工具共影響全球142億美元的線上銷售，其中光是美國就貢獻30億美元。

不過，儘管消費金額創新高，Salesforce發現消費者實際購買的「件數」反而比去年少，主要受到商品漲價與關稅推升成本影響，折扣也不像去年那麼有感。

Cyber Monday蓄勢待發 預估再破紀錄

Adobe預測，接下來的「網路星期一」（Cyber Monday）可能會更驚人，銷售額可望達142億美元，年增6.3％，再次改寫線上購物史。電子產品預期將出現最高3成折扣，服飾與電腦也將推出強力優惠。

不過，相較線上狂歡，實體店黑五明顯冷清，部分買家坦言，在通膨、關稅與疲弱勞動市場壓力下，因為怕買太多，乾脆轉向網購拉長戰線。