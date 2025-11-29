　
國際

AI狂潮推升台灣經濟！台灣人卻無感變有錢　CNN曝殘酷真相

▲▼台北市信義區,台北鳥瞰,台北房市,台北市鳥瞰。（圖／記者董美琪攝）

▲AI帶動出口暴增，台灣經濟2季成長都超過8%，成績世界少見，但薪資長期停滯，許多台灣人都感受不到變好。（圖／記者董美琪攝）

記者董美琪／綜合報導

美國媒體《CNN》報導，全球掀起人工智慧熱潮，身為全球晶片巨頭的台灣，在AI供應鏈中的關鍵地位，讓整體經濟成長大幅加速。近2季GDP年增率都在8%左右，創下已開發經濟體難得一見的紀錄，2025年經濟成長率預估上看7.4%，甚至可望超越中國。不過，在亮眼數據背後，許多民眾卻未感受到生活變得更好，薪資停滯與貧富懸殊問題日益受到關注。

《CNN》指出，台灣主計總處日前公布第3季GDP年增8.21%，主因是出口在7至9月期間暴增36.5%。第二季的7.7%成長也同樣強勁。10月出口更創單月新高，較去年同期增加49.7%，寫下15年來最大增幅。伴隨AI概念股熱潮，9月台股市值一舉超越德國，成為全球第8大市場。

凱投宏觀（Capital Economics）經濟學家指出，外界原本就預估台灣會受惠AI浪潮，但實際強度超出許多人的想像。台積電等高科技公司在AI需求推動下大幅擴張，出口對美國的成長更在今年前10個月飆破6成。

然而，經濟成果並未在社會全面擴散，反而呈現高度集中。電子製造雖貢獻超過15%的GDP，但僱用人數僅占勞動市場的6.5%。消費信心指數全年度偏弱，加上美國總統川普關稅政策不確定性，讓民眾對景氣的感受差距明顯。

來自高雄的一名護理師表示，自己薪水略高於中位數，卻仍沒有「經濟變好」的感覺，醫護薪資多年來幾乎沒有明顯成長，不少同行甚至離開國內或轉職。AI工程師也坦言，國家長期很強，但普通人並不因此變得富有。

專家分析，台灣實質薪資在90年代末開始停滯，勞動報酬占GDP比重從當年的大約5成下滑至目前的44%左右。最新研究指出，電子業薪資5年前就比全體平均高出35%，如今更拉大到7成以上，薪資差距持續擴大。

儘管如此，有學者仍抱持審慎樂觀態度，認為AI需求有望帶動周邊產業連動，但效果需要時間發酵。學者也指出，台灣經濟來自長期發展、逐步累積起來的，而非單一政策所致。

然而，民眾生活壓力依舊沉重，尤其房價問題最受關注。資料顯示，台北房價所得比在20年間幾乎翻3倍，甚至超過倫敦、紐約與香港，成為一般上班族難以跨越的障礙。

外界也擔心AI出口能否維持高速成長。專家預估，明年出口增幅恐從今年的3成回落到個位數，原因包括基期墊高及全球AI投資熱度可能放緩。此外，台美貿易順差創新高，也讓川普政府是否擴大關稅範圍成為變數。

11/27 全台詐欺最新數據

