社會 社會焦點 保障人權

402名警察子女獲獎！北市警第64屆獎學金典禮溫馨登場

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲第64屆子女獎學金頒獎，77名學子現身領獎。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

為鼓勵警察同仁子女努力向學、也讓辛勤執勤的員警家庭多一份支持力量，台北市警察局今（29）日在局本部大禮堂舉辦「第64屆員工子女獎學金」頒獎典禮，共有402名學生獲獎，其中77人親自到場接受表揚，現場氣氛溫馨又隆重。

這項獎助計畫由「財團法人台北市政府警察局員工子女獎學基金會」自民國82年成立至今已32年，長期透過每學期獎學金鼓勵警察子女向學。累計受獎人次已突破1萬2800人，成為不少警察家庭的重要支持來源。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲林茂樹（右4）也就是薔薔爸也出席典禮的重量級企業代表，長期支持獎學基金會。（圖／記者黃宥寧翻攝）

今日典禮由局長李西河親自頒獎，並與受獎學生及家屬逐一合影。許多警察家長因執勤鮮少有機會親自參加孩子活動，現場看著子女登台受獎，不少人直呼「既感動又驕傲」。

典禮中特別感謝松山慈惠堂、福利文創工作室、矽格股份有限公司、豐台特用半導體股份有限公司、財團法人台北市景美集應廟、銀鐸實業有限公司、廣運機械工程股份有限公司、達正保險經紀人有限公司等單位長期投入公益、支持警察子女向學之路。同時，也特別致謝儀達股份有限公司董事長陳達志多年持續捐贈獎學金，默默陪伴無數學子成長。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲董事長李西河 (左起第3位) 及貴賓北市民防大隊市大隊長李瑞彬(右起第1位)頒發獎學金予受獎學生 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

這些企業與公益團體的善意，讓基金會得以一年又一年幫助更多孩子。今日會場上，不論是受獎學生的笑容、家長眼中的驕傲，或是捐助單位與基金會代表的鼓勵，都讓整場典禮充滿溫度，象徵警察家庭與社會各界攜手為下一代築起更穩固的力量。

警察局表示，希望透過獎助鼓勵警察子女勇敢追求夢想，也讓前線員警能感受到社會的肯定與支持。「警察工作辛苦，但孩子的成就，是最好的回饋。」

11/27 全台詐欺最新數據

480 1 9832 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

