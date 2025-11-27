　
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

台灣超高齡社會！基金會籲企業重視「銀髮責任缺口」　打造永續韌性關鍵

▲▼ 。（圖／財團法人臺北市長者賽親關懷基金會）

▲「台灣銀髮海嘯已來襲！」研討會呼籲企業應將超高齡化議題納入ESG社會向度(S)之重要治理策略，獲與會企業熱烈迴響 。（圖／財團法人臺北市長者賽親關懷基金會）

記者王威智／綜合報導

台灣於2025年正式邁入超高齡社會，根據內政部資料，截至10月底，65歲以上人口接近464萬，佔比即將超過兩成，並有約8%長者可能罹患失智症。這波高齡化浪潮不僅影響家庭照護負擔，也帶來企業人力穩定與生產力的潛在考驗。

財團法人賽親關懷基金會於11月27日(四)舉辦「GCSF全球企業永續論壇」，以「台灣銀髮海嘯已來襲！企業社會責任怎缺席？」為題，呼籲企業應將高齡議題納入ESG社會治理策略，獲得與會企業高度迴響。

▲台灣已邁入超高齡社會，基金會籲企業重視「銀髮責任缺口」，打造永續韌性關鍵 。（資料照）

賽親關懷基金會董事長李冠軍指出，企業關注高齡化不僅是公益或員工福利，更是實踐社會永續的具體行動。他觀察到，金管會推動的ESG評鑑在社會面主要著重「友善婦育」以因應少子化，卻忽略「銀髮友善」指標；而政府雖規劃調查孤獨老人，但在詐騙猖獗的現況下，官方家訪難以建立信任。他強調，中生代人才背後常有長輩需要照顧，若企業忽視，將成為人才流失的結構性風險。因此，企業應主動參與，將銀髮族視為重要利害關係人。

賽親基金會整合心理諮商師及各界專家，組成「樂齡生活規畫師」團隊，化身「長者生活陪跑教練」，針對高齡者需求提供全方位評估與關懷行動方案。以與裕民航運合作的ESG公益專案為例，針對員工父母、屆退及退休同仁，提供個人化生活規劃與長期關懷，協助員工減輕照護壓力。同時，基金會也與遠傳電信組成志工團，推動青銀共學與交流，讓長者能減少孤單、提升社會參與，並鼓勵發展興趣與挑戰新目標，讓晚年生活更有活力。

▲▼ 。（圖／財團法人臺北市長者賽親關懷基金會）

▲財團法人賽親關懷基金會於11月27日「GCSF全球企業永續論壇」舉辦「台灣銀髮海嘯已來襲！企業社會責任怎缺席？」研討會 。（圖／財團法人臺北市長者賽親關懷基金會）

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新以「從CSR到ESG：企業如何在永續浪潮中擁抱高齡社會」為題，點出企業在ESG實踐上仍有「高齡責任缺口」。他建議企業應將員工家庭照護納入永續策略，因高齡化已成為企業韌性與競爭力的關鍵考驗。

前雙連安養中心執行長蔡芳文教授則分析，台灣面臨超高齡社會的服務缺口，亞健康長者應及早規劃生活與健康，才能打造有尊嚴、有價值的老後人生。他強調，長照體系需要政府、企業、社區與家庭共同投入，才能實現高齡友善社會。

李冠軍也提醒，單身、喪偶或子女不在身邊的「孤寂長者」在都會區日益增加。為此，他與律師、會計師、醫師及企業管理專家組成「長者最佳生活陪跑教練」團隊，協助長者從信託、法律、財務諮詢到定期家訪，提供全方位整合服務，讓長者安心度過人生後半場。

李冠軍強調：「人生不是短跑，而是一場馬拉松，賽親願成為每位長者最忠實的陪跑教練，陪伴他們欣賞人生沿途的風景。」

香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光

香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光
香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

