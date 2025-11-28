由季風帶來台東的愛　仁寶電腦公益騎行十周年

▲仁寶電腦公益騎10周年捐贈活動。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

每年11月東北季風吹拂，仁寶電腦的「騎心協力花東公益行」也隨之展開。十年來，無論風雨多強，仁寶同仁堅持騎行，將滿滿的愛心送抵台東家扶中心，展現企業社會責任與永續承諾。

今年由32位仁寶員工及採購夥伴組成的隊伍，於11月26日從花蓮出發，28日抵達台東，親手將36隻「家扶WAWA撲滿」捐贈回台東家扶。這些撲滿不僅承載著善款，更凝聚了一整年累積的溫暖與期待。仁寶董事長陳瑞聰、永續長彭聖華及稽核長余慧均等也認領撲滿，為十年如一日的公益精神注入更多溫度，肯定家扶深耕在地的努力。

本次公益騎行再度凝聚多方力量，仁寶資深副總徐文達率先響應，連同魏秋瑞副總、詹情雯經理、黃錦文處長等人共襄善舉。合作夥伴如永悅醫療儀器朱仁湧總經理、隆電股份有限公司張憲明董事長、三軍總醫院整形外科王志信主任及帥全企業等，也共同捐款45萬元，支持台東家扶兒少的生活需求，展現跨界合作的溫暖力量。

台東家扶中心鍾澤胤主任27日率隊加入公益騎行，從安通溫泉沿玉長公路至成功鎮，留下「仁寶電腦X台東家扶」深刻回憶。徐文達副總表示，這場公益騎不僅是路程的堅持，更是與在地夥伴共同守護弱勢兒少的承諾，盼望將愛延續於社會各角落。鍾澤胤主任感謝仁寶電腦十年來攜手同行，所踩出的每道車痕，都是連結愛與希望的軌跡，為受助家庭與兒少開啟更光明的未來。